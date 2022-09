CalcioMercato. Catanzaro, ufficiale: dal Trapani arriva Giacomo Tulli diventa GialloRosso

Catanzaro, ufficiale: dal Trapani arriva Giacomo Tulli. L'attaccante classe 1987 diventa giallorosso a titolo definitivo. E' già a disposizione di mister Grassadonia

CATANZARO 22 GEN - Non si ferma il Catanzaro che, dopo il botto Corapi, acquista un altro giocatore dal Trapani. Si tratta dell'esperto attaccante classe '87 Giacomo Tulli, che arriva a titolo definitivo.



Il calciatore è già a disposizione di mister Grassadonia, come spiega la nota ufficiale del club giallorosso: "L’US Catanzaro 1929 comunica di essersi assicurata le prestazione sportive dell’attaccante classe 1987 Giacomo Tulli che arriva a titolo definitivo dal Trapani per 18 mesi. Proprio con i siciliani, nella scorsa stagione, ha conquistato la promozione nel campionato di serie B dove, quest’anno, ha collezionato 9 presenze. Un giocatore dalla grande esperienza che da oggi è già a disposizione di mister Grassadonia".