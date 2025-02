Catanzaro, un pareggio di carattere a Frosinone: la squadra di Caserta non molla mai (Video)

Frosinone-Catanzaro: Mister Caserta analizza il pareggio e l'atteggiamento della squadra

Nel post-partita di Frosinone-Catanzaro, il tecnico Fabio Caserta ha commentato la prestazione della sua squadra, sottolineando la difficoltà della sfida e il valore degli avversari. “La classifica del Frosinone è bugiarda. Hanno avuto difficoltà all'inizio per via degli infortuni e del cambio di allenatore, ma ora stanno mostrando il loro reale valore”, ha dichiarato Caserta.

Il Catanzaro ha sofferto nel primo tempo, soprattutto dopo il gol subito, ma ha trovato la reazione nella ripresa. “Abbiamo approcciato bene, ma dopo il gol la partita è diventata più complicata. Il Frosinone si è chiuso bene e ripartiva con velocità, limitando i nostri spazi. Siamo andati spesso sugli esterni, specialmente con Cassandro, ma non abbiamo riempito l'area come avremmo dovuto”, ha aggiunto l'allenatore giallorosso.

Il cambio di passo nella ripresa

Nell'intervallo, la squadra ha aggiustato il piano di gioco per affrontare la ripresa con maggiore incisività. “Abbiamo parlato di velocizzare il possesso, muovere palla più rapidamente ed evitare di tenerla troppo quando non c'è spazio centrale. Abbiamo lavorato meglio sulle seconde palle e l’abbiamo fatto con più cattiveria”, ha spiegato Caserta.

Il gol del pareggio ha confermato la crescita della squadra nel secondo tempo. “Credo che il risultato sia giusto per quanto visto in campo. I ragazzi hanno dimostrato di essere sempre sul pezzo, senza farsi condizionare dalla classifica. Ogni partita è difficile e il nostro obiettivo primario resta consolidare la categoria”.

L'impatto dei nuovi innesti

Caserta ha elogiato l'ingresso di alcuni nuovi elementi, tra cui Quagliata, autore di un gol spettacolare. “Si è inserito benissimo nel gruppo. La società ha lavorato bene individuando un giocatore che ci serviva, soprattutto per l'apporto offensivo. Abbiamo bisogno di interpreti in grado di fare la differenza negli ultimi venti metri e lui sta rispondendo bene”.

Il tecnico ha anche sottolineato la profondità della rosa, un fattore determinante per affrontare il campionato con continuità: “Avere una squadra con giocatori di pari livello ci permette di fare scelte senza perdere qualità. Chi gioca meno si fa sempre trovare pronto quando chiamato in causa, e questo è fondamentale”.

L'entusiasmo dei tifosi giallorossi

Un aspetto che Caserta ha voluto rimarcare è stato il supporto incessante dei tifosi del Catanzaro, presenti in massa anche a Frosinone. “L'attaccamento della nostra gente è incredibile. Seguirci ovunque e sostenerci per 90 minuti fa capire quanto il Catanzaro sia radicato nei cuori di questa comunità. I ragazzi lo sanno e lo apprezzano, e questo li motiva ancora di più a dare il massimo in ogni partita”.

Il pareggio contro il Frosinone conferma il carattere della squadra, capace di reagire anche in situazioni di svantaggio. Con questa mentalità, il Catanzaro continua il suo percorso, guardando con fiducia ai prossimi impegni di campionato.