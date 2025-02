Catanzaro, un punto d'oro a Frosinone: grinta e qualità per un pareggio meritato (Video)

Frosinone-Catanzaro 1-1: Quagliata e Pagano analizzano la gara





Il Catanzaro strappa un punto prezioso a Frosinone, chiudendo la sfida sull’1-1 dopo una gara combattuta. Tra i protagonisti del match, il difensore Quagliata e il giovane talento Riccardo Pagano hanno commentato la prestazione ai microfoni nel post-partita, mostrando grande fiducia nel percorso della squadra.





Quagliata: "Sono arrivato con il sangue negli occhi"

Il terzino giallorosso, uno dei volti nuovi della rosa, ha confermato di essersi ambientato rapidamente nel gruppo:





Quagliata: "Ringrazio il direttore, la società e il mister per la fiducia che mi stanno dando. Sono arrivato qui con motivazioni grandissime, con il sangue negli occhi, e farò di tutto in ogni partita per dimostrare il mio valore e aiutare la squadra. Voglio anche ringraziare i miei compagni, che mi mettono nelle condizioni di poter esprimere il mio gioco. Speriamo di continuare così."





Pagano: "Non giocare fa male, ma sono pronto"

Riccardo Pagano ha parlato del suo percorso nelle ultime settimane, tra momenti difficili e la voglia di ritagliarsi uno spazio importante:





Pagano: "Sicuramente non giocare dà fastidio, ma so di trovarmi in una squadra molto forte, con un livello alto. Il mister deve fare delle scelte, io devo solo allenarmi bene e farmi trovare pronto quando mi viene data l’occasione, come oggi."





Un Frosinone ostico, ma il Catanzaro risponde con carattere

Gli avversari hanno messo in difficoltà i giallorossi soprattutto nella prima frazione, ma la ripresa ha visto una reazione concreta della squadra di Caserta.





Quagliata: "Il Frosinone è una squadra molto forte, non dobbiamo guardare solo la classifica. Andare sotto e recuperare non era semplice, ma abbiamo dimostrato ancora una volta il nostro valore. Siamo una grande squadra e vogliamo continuare a dimostrarlo."





Il gol spettacolare e la crescita di Pagano

Uno degli episodi più discussi è stato il gol, che ha ricordato – seppur con le dovute proporzioni – alcune giocate iconiche di Totti.





Quagliata: "Credo che Riccardo volesse darmi proprio quel pallone. Con lo sguardo mi ha cercato, io ho chiamato palla e mi ha dato un grande assist. Alcuni colpi mi vengono naturali, ma ringrazio sempre il gruppo che mi mette nelle condizioni di fare bene."

Sul suo momento di crescita, Pagano ha aggiunto:





Pagano: "Fisicamente mi sento bene e giocare con continuità aiuta a crescere, sia in fiducia che in prestazioni. La squadra mi sta mettendo nelle condizioni giuste per ricevere tanti palloni e credo che il merito di questa mia crescita sia anche loro."





Obiettivi e mentalità: piedi per terra e tanta consapevolezza

Il pareggio ottenuto a Frosinone conferma che il Catanzaro può dire la sua contro qualsiasi avversario. Tuttavia, il gruppo resta concentrato sugli obiettivi senza voli pindarici.





Quagliata: "Pensiamo partita per partita, non ci facciamo illusioni perché sarebbe sbagliato. Ogni settimana affronteremo le gare con la convinzione di essere una squadra che può fare qualcosa di importante. Con umiltà e consapevolezza, sappiamo che dobbiamo sempre aiutare il compagno quando ha bisogno. Siamo una grande squadra e possiamo ottenere risultati importanti."