Catanzaro. Vivarini è uno di noi, un matrimonio indissolubile per la Città e la Provincia GialloRossa

Vincenzo Vivarini, l'allenatore del Catanzaro che ha portato la squadra alla vittoria della Supercoppa di Serie C, ha dichiarato di voler rimanere sulla panchina giallorossa nonostante il prossimo campionato si prospetti difficile a causa della presenza di molte squadre attrezzate e ben strutturate.

In passato, Vivarini ha espresso la sua idea riguardo la programmazione necessaria per affrontare il prossimo campionato, e ora è pronto a confrontarsi con la dirigenza per decidere come procedere.

Tuttavia, la sua passione per lo sport e per la città di Catanzaro è inequivocabile e la sua volontà è quella di restare sulla panchina giallorossa.

Nonostante ciò, Vivarini ha precisato che la questione non riguarda una distanza tra le parti ma solo una questione di programmazione, vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.

In ogni caso, i record del campionato e la conquista della Supercoppa dimostrano che il matrimonio tra Vivarini, la società, la squadra, il tifo e la città è indissolubile e che Vivarini è visto come uno di noi dalla Città e dalla provincia tutta.

Attendiamo con serenità l’evolversi della vicenda, fermo restando che qualsiasi scelta della famiglia Noto sarà, come già dimostrato in passato, la miglior soluzione per il Catanzaro e per i GialloRossi.