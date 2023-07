Famiglia Noto, Calciatori e Ultras e la festa dell'US Catanzaro con la Firma di Vivarini - Sognando la Serie A. Video

CATANZARO, 18 MAG. -

Con la festa dell'US Catanzaro 1929 si chiude l'annata d'Oro dell'Aquile, la festa dei Calciatori o meglio dei Gladiatori, la festa dello staff tecnico, la festa della società, ma anche del 12º uomo in campo, la festa degli Ultras.

Oggi uno tsunami di tifosi si è riversato al Centro Commerciale le Fontane di Catanzaro per condividere la festa, e la Famiglia Noto ha voluto fare uno scherzo dicendo che il mister Vivarini ha firmato per un'altra squadra, ma il Patron Noto mette la ciliegina sulla torta: la firma di Vincenzo Vivarini (il mister è uno di noi per due stagioni). Con la festa di oggi è stata ufficializzata la tanto attesa firma del tecnico dei record.

Di seguito piccole note per non dimenticare nella stagione 2022-2023: dopo aver condotto un campionato senza sconfitte fino a metà febbraio, il Catanzaro vince il girone C con cinque giornate d'anticipo, guadagnandosi così il ritorno in Serie B dopo diciassette anni. Con solo sei pareggi e due sconfitte, il Catanzaro dei record chiude una stagione eccezionale, con 96 punti complessivi, superando il record della Ternana di due anni prima (che si era fermata a 90). Segnando 102 reti e subendone solo 21, il Catanzaro ha una devastante differenza reti di +81.

Sono stati raggiunti numerosi record assoluti per la categoria in questa stagione: il già citato record di punti complessivi, il record di punti realizzati nel girone d'andata (51), la migliore media punti complessiva (2,52 punti a partita), il record di vittorie complessive (30), il record di segnature di un calciatore in una sola stagione con Pietro Iemmello (28 reti). Si conclude l'anno 2022-2023 con i GialloRossi, la prima squadra in Calabria a conquistare la Supercoppa.

SIMPLY THE BEST Ecco il programma di stasera:

Start ore 19:00 con Deejay set Funky jr

La comicità di Piero Procopio

La musica del Salento con Antonio Castrignanò & Taranta sounds nel suo "Babilonia in tour"

A seguire la squadra U.S. Catanzaro 1929, lo staff e tutta la dirigenza

Presentano Fernando Proce e Jolanda De Rienzo

AREA FIERISTICA LE FONTANE

Apertura negozi fino alle ore 22:00

Ristorazione fino a tarda notte

Parcole le Fontane - Forza Aquile US Catanzaro