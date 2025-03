Catanzaro vs Cosenza: Mister Tortelli carica la squadra in vista del derby (Video)

30ª giornata di Serie B: Catanzaro vs Cosenza – Mister Tortelli carica la squadra in vista del derby





Il derby tra Catanzaro e Cosenza si avvicina e l'aria è carica di attesa. Mister Tortelli ha parlato alla stampa, affrontando i temi principali della sfida e chiarendo le scelte tecniche che influenzeranno l'incontro.





La sostituzione di Artistico

Franco Segreto ha aperto la conferenza chiedendo al tecnico come pensa di sopperire all'assenza dello squalificato Artistico. Mister Tortelli ha risposto con serenità:

"Oggi abbiamo la rifinitura con il nostro pubblico, ed è una grande spinta per noi. Per quanto riguarda la sostituzione, abbiamo diverse opzioni: tutti i ragazzi si sono allenati benissimo e meritano di scendere in campo. Artistico è un'assenza pesante, soprattutto per la sua fisicità e il gol da bomber segnato di recente, ma chi lo sostituirà darà il massimo."





L'importanza della solidità difensiva

Daniele Cianflone ha sollevato la questione della tradizione negativa del Cosenza nei derby, suggerendo che un pareggio potrebbe essere un risultato accettabile. Mister Tortelli ha ribadito l'importanza di non subire gol:

"Noi domani dobbiamo fare una grande partita. L'importante è non prendere gol, perché le occasioni per segnare arriveranno. Chi vince più duelli in campo avrà più possibilità di portare a casa il risultato."





Lo studio degli avversari e il fattore umano

Pippo Gatto ha chiesto quale sia il principale timore rispetto alla sfida. Mister Tortelli ha evidenziato l'analisi tattica della squadra avversaria:

"Abbiamo studiato bene il Catanzaro attraverso i video, analizzando ogni movimento. Ma nel calcio c'è anche il fattore umano: chi commette meno errori ha più possibilità di vincere. L'assenza dei nostri tifosi sarà un ostacolo, ma i veri giocatori si esaltano in queste situazioni."





L'importanza dell'aspetto mentale

Antonio Palopoli ha chiesto come il tecnico stia gestendo l'approccio psicologico al match, specialmente per i giocatori più giovani. Mister Tortelli ha sottolineato il valore della concentrazione:

"Abbiamo lavorato molto sulla testa dei ragazzi. Un derby si carica da solo, non servono pressioni esterne. Ognuno troverà dentro di sé la spinta giusta per dare tutto."





Le condizioni di Florenzi e Cervo

Osvaldo Morisco ha chiesto aggiornamenti su alcuni giocatori chiave. Mister Tortelli ha rassicurato tutti:

"Florenzi e Cervo hanno completato una buona settimana di allenamenti. Florenzi ha avuto qualche fastidio, ma ora sta bene. Anche dal punto di vista psicologico, la squadra è carica e pronta."





Cruz e la mentalità vincente

Danilo Perri ha chiesto informazioni su Cruz, reduce da un grave infortunio. Mister Tortelli ha speso parole di incoraggiamento:

"Cruz ha sofferto tanto, ora merita delle soddisfazioni. Ha grande talento e visione di gioco. In attacco, Zilli ha lavorato bene in settimana e sta recuperando fiducia. Per vincere domani, tutti devono mettersi a disposizione della squadra."





La strategia per il derby

Franco Segreto ha evidenziato come entrambe le squadre utilizzeranno un modulo 3-5-2, rendendo i duelli individuali ancora più importanti. Mister Tortelli ha concordato:

"Il derby si vince nei duelli. Chi ha più coraggio e fantasia può fare la differenza. Il Catanzaro ha meccanismi rodati, ma anche noi stiamo crescendo. Dopo la sosta avremo ancora più tempo per migliorare."

Andrea Orlando ha chiesto quale sia lo stato psicologico della squadra. Mister Tortelli ha risposto con determinazione:

"Gli stimoli devono trovarli dentro di loro. Questo è un derby, non c'è bisogno di ulteriori motivazioni. Il campo dirà la verità."

Il Cosenza si avvicina alla sfida con consapevolezza e determinazione. Il derby si preannuncia acceso, con entrambe le squadre pronte a giocarsi tutto sul campo.