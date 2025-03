Caulonia-Società: Manifestazione di pubblico interesse per il Servizio Pubblico Sociale, nell’ambito del terzo settore.

L’Ambito Territoriale Sociale (ATS) di Caulonia rende noto che è stata pubblicata la Manifestazione di Interesse finalizzata all’individuazione di Enti del Terzo Settore (ETS), come elencati all’art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, interessati a stipulare una Convenzione per la gestione del Servizio Pubblico di Trasporto Sociale.

L’iniziativa, finanziata con risorse provenienti dalla Quota servizi del Fondo Povertà e dal Fondo Regionale per le Politiche Sociali, si inserisce in un contesto di rafforzamento dei servizi alla persona, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione, in un territorio caratterizzato da un’articolazione geografica complessa e da una carenza di sistemi di mobilità efficienti.

Il Servizio di Trasporto Sociale si propone di facilitare gli spostamenti, anche fuori regione, di persone con difficoltà motorie, economiche o sociali, garantendo loro l’accesso a prestazioni essenziali.

L’obiettivo è contrastare l’isolamento e promuovere l’inclusione, sostenendo in particolare:

Pazienti e utenti del sistema sanitario: trasferimenti per visite mediche, terapie specialistiche, cicli di cure e riabilitazione.

Utenti dei servizi sociali: accompagnamento a centri diurni, incontri con assistenti sociali o strutture residenziali.

Studenti e famiglie: supporto per l’accesso a servizi educativi, scolastici e formativi.

Persone fragili: promozione della socializzazione e partecipazione ad attività relazionali e ricreative.

Il servizio sarà erogato a titolo gratuito o con una modica compartecipazione economica da parte dei beneficiari, in base alla valutazione dei requisiti ISEE e delle specifiche necessità.

La manifestazione di interesse è rivolta a Enti del Terzo Settore (ETS) legalmente costituiti, in possesso dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), con comprovata esperienza nel campo dei servizi socio-assistenziali e della mobilità sociale.

Gli interessati dovranno dimostrare capacità organizzativa, flotta veicolare idonea e competenze nel gestire utenti con ridotta autonomia.

Le istanze di partecipazione, redatte secondo il modello allegato al bando, dovranno pervenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo [email protected], entro e non oltre le ore 12:00 dell’11 aprile 2025.

«In un’area dove la mobilità rappresenta una criticità strutturale, questo servizio», ha dichiarato l’assessore alle politiche sociali Antonella Ierace, «non è solo un supporto logistico, ma un vero strumento di equità, per garantire a tutti, soprattutto a chi vive in condizioni di fragilità, il diritto alla salute, all’istruzione e alla partecipazione sociale».