Unione dei Comuni Versante Ionico. Celebrazione del progetto "Ne Vale La PENA" e del Murales delle Emozioni

Unione dei Comuni Versante Ionico: Riflessioni sulle Misure Alternative alla Detenzione

Presso la sede dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico, dove si trova lo Sportello di Prossimità Territoriale dell'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Catanzaro, si è svolto l'evento finale del progetto "Ne Vale La PENA". Durante questo evento, è stato presentato il murales raffigurante le emozioni realizzato dagli Affidati in prova al Servizio Sociale.

L'incontro è stato un'occasione per discutere delle positive ricadute sulla Misura Alternativa alla Detenzione e sulle Comunità Territoriali. Alla riunione hanno partecipato importanti figure, tra cui il Dott. E. Molinari, Direttore dell'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria, il Dott. R. Scicchitano, Direttore Aggiunto dell'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Catanzaro, il Dott. D. Ferrara, Presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria, il Dott. F. Grande, Avvocato in rappresentanza dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro, V. Larocca, Responsabile dei Servizi Sociali dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico, la Dott.ssa L. Antonini, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, il Dott. D. Montauro, Comandante del Nucleo di Polizia Penitenziaria presso l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna Calabria, il Dott. M. Colì, Capitano Compagnia Carabinieri di Soverato, l'Avv. L. Aloisio, Sindaco di San Sostene e Assessore della polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico, la Dott.ssa C. Burgio, Funzionario di Servizio Sociale dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Catanzaro, e la Dott.ssa C. Gigliotti, Esperta Psicologa ex art. 80 O.P.