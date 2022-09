"Centro Studi Theotokos” a Gilena (Siviglia)

Il “Centro Studi Theotokos” ha avuto l’onore di aprire i lavori del Convegno Internazionale di Gilena MATER DOLOROSA (24-25/09/ 2022) organizzato dalla Confraternita “De Nuestro Padre Jesús Nazareno”, dalla “Parroquia de la Purísima Conceptión con il patrocinio dell’Accademia Andalusa e del “Centro Studi Theotokos Religiosità Popolare” sotto la direzione scientifica di Ramón De La Campa Carmona, esperto del mondo confraternale e della religiosità popolare in Andalusia e nella cultura spagnola. Un grande atto di riconoscimento ai fondatori del Centro Studi Theotokos a livello internazionale che gratifica l’impegno dei suoi fondatori Anna Rotundo e Martino Michele Battaglia che operano nel contesto dell’Antropologia e della religiosità popolare non solo in Calabria ma anche all’estero dove hanno riscosso l’attenzione di varie realtà interessate agli studi sulla religiosità popolare in ambito Euromediterraneo. In particolare le confraternite di molte comunità della Spagna seguono con interesse l’attività del Centro Studi Theotokos. Alle relazioni di vari studiosi e ricercatori europei, accademici spagnoli e italiani sono seguite le visite guidate nella chiesa parrocchiale di Gilena e nelle chiese di Estepa, comune confinante con Gilena.



A Estepa sono continuati gli incontri e le discussioni sugli Ordini Religiosi e la religiosità popolare. Bellissima la chiesa dell’Ordine di Santiago de Compostela che prima ospitava una moschea. Poco distante il monastero di Santa Clara che ancora ospita alcune clarisse. Ancora degni di nota sono la bellissima chiesa del Carmine di Estepa e la chiesa dell’Assunta. Un piccolo paradiso custodito con attenzione dalle confraternite locali e dai devoti. Da questo incontro emerge un’istantanea ricca di soddisfazioni all’insegna del dialogo e della conoscenza tra diverse realtà accomunate dalla fede e da un patrimonio artistico di notevole spessore, in cui emergono i fasti del barocco spagnolo protagonista assoluto di eventi che hanno del sensazionale come ha dimostrato nella sua ampia e applauditissima relazione sia il Direttore scientifico dell’evento, Ramón De La Campa Carmona, sia dei fondatori del Centro studi Theotokos, Martino Michele Battaglia e Anna Rotundo. Una serie di splendide iniziative nel corso del 2022 hanno visto protagonista il “Centro Studi Theotokos Religiosità Popolare”, come l’incontro con la comunità di Brognaturo, con la partecipazione prestigiosa dell' etnomosicologo Giuseppe Giordano, per la presentazione del volume “Atti del Congresso Internazionale Consolatrix Afflictorum” (Siviglia – Carrión de los Céspedes 22-24 aprile 2022), in cui vi è un saggio sulla Madonna della Consolazione, protettrice del piccolo borgo in riva all’Ancinale.



I caffè letterari all’aperto grazie alla generosa ospitalità di Santina Belvedere, sulla suggestiva piazzetta di Pizzo. Due incontri dedicati alle meraviglie del duomo di Pizzo con la relazione dell’esperto storico dell’arte Mario Panarello (29 giugno 2022) e ai riti commemorativi con particolare riferimento alla figura del sociologo Émile Durkheim (26 luglio 2022). La partecipazione del direttore del Centro Studi Theotokos, Martino Michele Battaglia, al convegno di Vibo Marina dedicato alla “Vergine Maria, Regina del mare” con la presenza prestigiosa di José Luis Alonso Ponga, antropologo museale di fama internazionale, punto di riferimento per la preziosa collaborazione con il Centro Studi fondato da Anna Rotundo e Martino Michele Battaglia. Il “Centro Theotokos Studi Religiosità Popolare è un progetto culturale, internazionale e itinerante, un percorso che si gloria di studiare la profondità e la bellezza della religiosità popolare, con l’apporto di tutte le scienze umane, attraverso la presenza di accademici prestigiosi, e una particolare valorizzazione del protagonismo delle donne.