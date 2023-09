Cerimonia di Premiazione Seconda edizione concorso Giovanil...Mente dal tema E...Mozionando

Si terrà giovedì 28 Settembre dalle 10 alle 12, nella sala Monsignor Luisi del Comune di Lamezia Terme la cerimonia di premiazione della seconda edizione del Concorso Giovanil…Mente, indetto da AIParC Lamezia Terme associazione no profit presieduta da Dora Anna Rocca, docente, giornalista, che anche quest’anno si è avvalsa della collaborazione del Presidente del Consiglio di Lamezia Terme avvocato Giancarlo Nicotera, con il quale già dallo scorso anno è partita una proficua collaborazione che ha visto gli studenti lametini e di alcuni comuni limitrofi cimentarsi in attività di cittadinanza attiva. Quest’anno il tema E…Mozionando ha consentito agli studenti di riflettere su ciò che avrebbero voluto vedere realizzato dall’amministrazione comunale di appartenenza del proprio territorio.

Valorizzare un sito, un luogo della propria città è stato l’input che ha dato ai ragazzi l’opportunità di presentare delle idee ed avanzarle opportunamente, grazie ad un modello fornito loro, che hanno dovuto riempire di contenuto. Al bando hanno risposto positivamente anche studenti dei Comuni di Maida e San Pietro a Maida motivo per il quale i Sindaci dei rispettivi Comuni sono stati coinvolti ed hanno risposto in maniera collaborativa. Ricordiamo che i vincitori sono già stati resi noti nel mese di giugno e le mozioni dei primi classificati in ogni Comune partecipante sono già inserite in un percorso burocratico che consentirà agli studenti di vedere realizzate le loro mozioni, alcune come quella di Maida subito dopo la proclamazione dei vincitori ha già messo in moto la macchina amministrativa del Comune, che ha inteso dare risposta celere ai desiderata dei ragazzi.

Le mozioni: Villa Pitagora della scuola media Pitagora, Condividere per crescere: un modello di economia sostenibile, ambientale, sociale, circolare e condivisa del Liceo Scientifico Galileo Galilei per il Comune di Lamezia Terme, Il Museo di Maida dell’Istituto comprensivo statale di Maida per il Comune di Maida e la mozione Orto Botanico per il Comune di San Pietro a Maida sono le proposte classificatesi al primo posto in graduatoria. Tuttavia, data l’importanza dell’attività realizzata da tutti gli studenti, l’Associazione con la collaborazione dei Comuni coinvolti e degli sponsor quali la Gioielleria di Stefano Rocca, Lamezia Europa, GrafichèEditore, ha deciso di premiare tutti gli studenti secondo l’ordine di graduatoria.

Tutti gli studenti riceveranno in dono una copia della pubblicazione curata da AIParC Lamezia e che raccoglie tutte le mozioni presentate. Ai primi ed ai secondi classificati sarà inoltre conferito un premio della gioielleria Stefano Rocca. Inoltre in ordine di graduatoria saranno conferiti riconoscimenti da parte delle amministrazioni comunali di appartenenza a tutti gli studenti in quanto si sono resi protagonisti di una pagina positiva della storia della nostra città ed alle loro scuole che hanno dimostrato con la loro partecipazione di voler svolgere un ruolo attivo e propositivo nel proprio territorio.