Cfl-Fidaf Italian Combine italiana: i partecipanti

Sono 16 i giocatori italiani selezionati che parteciperanno alla seconda Combine italiana della Canadian Football League, in programma il prossimo 6 marzo a Modena. L’Italia alza l’asticella e, malgrado le difficoltà di allenamento vissute da tutti gli atleti in quest’ultimo anno, proverà ad aggiungere qualche altro nome all’elenco dei candidati al Draft 2021 e 2022 della CFL.

Mercoledì 17 febbraio si sono chiuse le iscrizioni alla seconda Combine italiana in collaborazione con la Canadian Football League, in programma il prossimo 6 marzo a Modena. Al termine del vaglio delle candidature, sono 16 gli atleti selezionati dalla Commissione Tecnica della Fidaf in base ai requisiti imposti dalla Lega canadese.

Questi nomi e ruoli:

Nome Ruolo Team Almeida Dayan WR Trappers Cecina Bamba Bazoumana WR Giants Bolzano Bouah Jordan* WR Seamen Milano Calbucci Tiberio LB Warriors Bologna Cangelli Antonio Pasquale LB Mad Bulls Barletta Fort Filippo LB Guelfi Firenze Giuliani Osawe Destiny DL Redskins Verona Grillo Andrea OL Ducks Lazio Insom Giacomo DL Ducks Lazio Lira Roberto OL/DL Bengals Brescia Merante Luca RB Lancieri Novara Mutascio Marcello OL/C Fidaf Pavolini Matteo QB Ducks Lazio Rivelli Francesco OL/DL Alligators Rovigo Seck Tamsir WR Giaguari Torino Sterza Luca OL/C Mastini Verona







I lavori si apriranno alle ore 12.00 di sabato 6 marzo con la registrazione dei partecipanti e la consegna del Combine Kit by KPRO. Seguirà una presentazione in plenaria ad opera dei recruiter e rappresentanti della Lega canadese (in collegamento da remoto), che illustreranno nei dettagli le modalità dei Draft 2021 e 2022 e il funzionamento della CFL, con focus sull’ingaggio dei giocatori “global” per la prossima stagione. Questo il programma di massima:

12:00 am – Registration (Check-in)

12:30 am – CFL Presentation

1:15 pm – Circuit – Video Shoot (& Headshots), Height & Weight, Hand & Arm Measurements.

PHYSICAL TESTS

Vertical Jump

Bench Press



2:00 pm

40s

Short Shuttle

3-Cone Drill

Broad Jump

3:00 pm – Positional Drills & One-on-Ones

3:00 pm – OL/DL Drills

3:10 pm – OL/DL One-on-ones

3:35 pm – RB/LB One-on-ones (Pass Protection & Routes)

3:50 pm - WR/DB Drills

4:00 pm – WR/DB One-on-ones

4:15 pm – Special Teams Drill

4:30 pm – Long Snappers/Punters/Kickers

4:50 pm – Closing comments – The conclusion of the Combine

Informiamo che da oggi sono aperti anche gli accrediti per stampa e fotografi. Le richieste vanno come sempre inoltrate all’Ufficio Stampa federale: press@fidaf.org.

L’evento si svolgerà rigorosamente a porte chiuse , nel rispetto dei Protocolli Covid-19.

La seconda Combine FIDAF-CFL avrà come sponsor tecnico KPRO e godrà della collaborazione di Bayer Team Sports e della Federazione Italiana Cronometristi per l’attrezzatura necessaria al regolare svolgimento dei test, nonché dei Vipers Modena per tutta l’organizzazione logistica: la Combine, infatti, si svolgerà presso la Polisportiva Saliceta, struttura di allenamento dei Vipers e già splendida sede degli ultimi due raduni del nostro Blue Team.