CGIL: L’appello di, Nicola Gratteri, non può cadere nel vuoto

Operazione “Rinascita Scott”, la segreteria della CGIL - Area Vasta Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia: attiviamoci per una nuova stagione

CATANZARO, 21 DICEMBRE - “L’appello del procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, non può cadere nel vuoto. Occorre dare un segnale di sostegno concreto all’azione della Magistratura e dell’encomiabile lavoro delle forze dell’ordine realizzato con l’operazione “ Rinascita Scott” attraverso un impegno coerente per cambiare la Calabria”. E’ quanto si legge in una nota della Segreteria della CGIL - Area Vasta Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia.

“Tutte le forze sane e democratiche devono attivarsi per aprire una nuova stagione di riforme e di cambiamento assumendo come priorità indispensabile l’affermazione della legalità quale unica via per garantire in Calabria tenuta democratica, crescita civile e sviluppo produttivo – si legge ancora nella nota della segreteria provinciale della CGIL Area Vasta -.



Occorre farlo per ridare alla Politica e alle Istituzioni autorevolezza e credibilità, favorendo al massimo la partecipazione dei cittadini alla vita democratica e amministrativa della regione. In tale direzione per quanto ci riguarda avvertiamo il dovere civico, etico-morale e politico-sociale di contribuire attraverso scelte coerenti a dare forza ad una improcrastinabile stagione di vero cambiamento in modo da contribuire a migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle persone”.