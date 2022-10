Champions League Inter-Barcellona 1-0 il video commento post-partita del tecnico

Champions League Inter-Barcellona 1-0 il commento Post-partita del tecnico. Nerazzurra, decide Calhanoglu! Uno strepitoso gol di Calhanoglu e una grandissima difesa: i nerazzurri battono il Barça a San Siro e salgono a quota 6 nel Gruppo C

Ucl, Inzaghi: "serata importante, abbiamo vinto da squadra"

Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro dopo il successo contro il Barcellona

Serata di applausi, di sacrificio, di lotta e di gioia per l'Inter che supera il Barcellona a San Siro grazie al gol di Calhanoglu. Al termine del match, le parole di Simone Inzaghi:

"Abbiamo fatto la partita che andava fatta, determinata e aggressiva che ci ha fatto vincere una sfida importante per i giocatori, la società, i tifosi, è stata una grandissima serata che rimarrà, battere il Barcellona non capita spesso. È un bel segnale ma dobbiamo ancora lavorare. Con il sacrificio, la corsa, l’aggressività di tutta la squadra si possono avere serate del genere. I giocatori sono stati bravi, si sono aiutati e c’è stato uno spirito di sacrifico incredibile, abbiamo fatto una partita concentrata. Le critiche? Io guardo solo i miei giocatori, sabato avevamo fatto buona gara non meritavamo una sconfitta. Questa squadra in questo periodo pieno di partite sta giocando senza Brozovic e Lukaku, giocatori fondamentali, alcuni oggi sono usciti per crampi, spero di recuperare più giocatori possibili. Vincere contro un avversario del genere dà autostima, sabato abbiamo subito una sconfitta dolorosa, i ragazzi in 48 ore hanno messo testa e cuore per vincere questa sfida.

INTER-BARCELLONA 1-0

Marcatori: 46' pt Calhanoglu (I)

INTER (3-5-2): 24 Onana; 37 Skriniar, 6 De Vrij (15 Acerbi 77'), 95 Bastoni; 36 Darmian (2 Dumfries 77'), 23 Barella, 20 Calhanoglu (14 Asllani 85'), 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (8 Gosens 77'); 10 Lautaro, 11 Correa (9 Dzeko 56'). A disposizione: 1 Handanovic, 40 Botis, 5 Gagliardini, 12 Bellanova, 33 D'Ambrosio, 45 Carboni, 46 Zanotti. Allenatore: Simone Inzaghi.

BARCELLONA (4-3-3): 1 Ter Stegen; 20 Sergi Roberto, 15 Christensen (3 Piqué 58'), 24 Eric Garcia, 17 Marcos Alonso (28 Balde 64'); 30 Gavi (19 Kessie 83'), 5 Busquets, 8 Pedri; 7 Dembélé, 9 Lewandowski, 22 Raphinha (10 Fati 64'). A disposizione: 26 Inaki Pena, 36 Tenas, 11 Ferran Torres, 18 Jordi Alba, 29 Casado, 32 Torre. Allenatore: Xavi.

Ammoniti: Barella (I), Busquets (B), Calhanoglu (I), Lautaro (I), Gavi (B), Bastoni (I), Onana (I) Note: ammonito Xavi (B) per proteste; ammonito Inzaghi (I) Recupero: 3' - 8'.

Arbitro: Vincic (SLO). Assistenti: Klančnik, Kovačič (SLO). Quarto ufficiale: Rade Obrenovič (SLO). VAR: Van Boekel (NED). Assistente VAR: Higler (NED).

Una notte da Inter. Quella che tutti si aspettavano, quella che gli oltre 70mila del Meazza hanno avuto. Creata, voluta, tutti insieme. Questa è l'Inter. Concentrata, precisa, generosa, attenta. Letale. Bella, cullata dal ruggito di San Siro. Combattiva, perché fino al 99' ha ribattuto ogni pallone, ha chiuso ogni spazio, ha cacciato via ogni pericolo. Ecco, la vittoria: 1-0, contro il Barcellona, come era successo solo nel 2010 a San Siro. La firma è di Calhanoglu, cecchino meraviglioso in un match in cui ha fatto di tutto: lottato, recuperato, illuminato, colpito. Ma la prova è stata corale. Da Onana passando per la difesa, che ha limitato Lewandowski. Da Dimarco, che ha incendiato la fascia, ai mediani, che hanno battagliato con il passo corto di Gavi e Pedri. Fino agli attaccanti, sempre bravi a tenere sulle spine la difesa ospite. Ecco i tre punti, che portano l'Inter a quota 6. Tra assenze e scelte, con il risultato del Bayern contro il Plzen già in archivio. Inter e Barcellona appaiate a tre punti prima del fischio d'inizio e con gli stessi pensieri: incanalare il percorso in Champions, anche alla luce dell'incontro di ritorno, al Camp Nou, il 12 ottobre. Si pensa a San Siro, però, e l'Inter entra in campo con grande determinazione. Si percepisce la voglia di non sbagliare l'occasione. Calhanoglu, poi, spiega subito: sarà serata da piedi roventi, con un destro da oltre 30 metri che impegna ter Stegen, costringendolo alla super parata. Il Meazza è una bolgia, l'Inter deve fronteggiare l'incredibile possesso palla blaugrana ma lo fa senza concedere grossisime palle gole. De Vrij è bravissimo a tenere a bada Lewandowski, la scheggia impazzita per la squadra di Xavi è Dembélé che imperversa sulla destra. Ma, da quel lato, c'è un grande Dimarco. Cuce il gioco, ripiega, riparte, sventaglia palloni bellissimi. Nascono dal lato mancino le occasioni per l'Inter che dopo 20 minuti esce definitivamente dal guscio e spiega al Barcellona che no, non passerà tutta la partita nella metà campo nerazzurra. Sale in cattedra, però, il VAR, un fattore nel match. Al 24' l'arbitro non ravvisa un netto rigore per l'Inter, ma il check rivela un fuorigioco di Lautaro. Al 29' Correa segna, ma in fuorigioco. Quando il primo tempo volge al termine, ecco la scossa: Dimarco apre l'azione, poi la rifinisce con un tocco per Calhanoglu. Hakan prende la mira e fulmina da fuori area ter Stegen con un gran rasoterra. Spettacolo al Meazza, al riposo si va sull'1-0. Si aspetta l'ondata blaugrana, nella ripresa. Dembélé colpisce un palo dopo una bella iniziativa, poi al 68' Pedri segna il gol del pareggio ma di nuovo il VAR decreta l'annullamento per un fallo di mano del nuovo entrato Fati. Proprio il numero 10 crea tanto gioco offensivo, con azioni e accelerazioni che prostrano l'Inter. Ma la squadra di Inzaghi si compatta e dà il via a una lunga battaglia, provando a colpire in ripartenza. Per due volte il Barcellona si salva sui contropiedi nerazzurri, poi è solo una lunga sfida con il cronometro. I minuti di recupero sono 8 e nella lunga coda di gara c'è tempo per un altro check del VAR per un possibile rigore per il Barcellona, non concesso. Volano cartellini, qualche spintone, è show totale in campo e fuori. Quando Vincic fischia tre volte, c'è tempo solo per l'abbraccio di San Siro a una squadra che ha dato tutto, e che ha meritato di vincere.

LA CRONACA

FINITAAAAAAA! INTER BATTE IL BARCELLONA 1-0! DECIDE IL GOL DI CALHANOGLU!

95' Barcellona pericoloso con una palla dalla destra di Dembélé. Si soffre ma si lotta.

8 MINUTI DI RECUPERO

89' Barcellona vicinissimo al gol con un colpo di testa di Busquets alto.

86' Pericolo nell'area nerazzurra con il pallone che attraversa tutta l'area, Dumfries salva in corner. Momento complicato per l'Inter.

80' Piqué svetta di testa e toglie il pallone del possibile raddoppio a Dzeko, servito da Barella.

78' Forcing feroce del Barcellona. Triplo cambio per Inzaghi: Inter che deve resistere.

73' Grande salvataggio di Eric Garcia che anticipa Lautaro proprio al momento del tiro dopo una ottima incursione di Barella.

68' VAR! ANNULLATO IL PAREGGIO DEL BARCELLONA! Si resta sull'1-0. Cross dalla destra di Dembélé e tap-in vincente di Pedri. L'arbitro, richiamato dal VAR, annulla per un tocco di mano di Ansu Fati.

61' PALO DEL BARCELLONA. Inter scoperta, palla per Dembélé che punta e calcia fortissimo di sinistro: pallone sul palo, con Onana comunque ben piazzato che sfiora il pallone.

56' Primo cambio per l'Inter: fuori Correa, dentro Dzeko.

53' Barcellona che prova a imporsi di nuovo con il possesso nella metà campo nerazzurra, ma la squadra di Inzaghi è attenta nelle chiusure.

46' Inizia il secondo tempo, non ci sono sostituzioni nelle due squadre.

Finisce il primo tempo! Inter avanti 1-0 grazie al grande gol di Calhanoglu!

45+2' GOL GOL GOL! CALHANOGLU! Stupendo gol di Hakan con un gran destro da fuori area. Palla rasoterra all'angolino, battuto ter Stegen. Azione meravigliosa iniziata da Dimarco e rifinita sempre dal numero 32, poi il grande tiro di Calhanoglu!

3 MINUTI DI RECUPERO

36' Iniziativa personale di Dembélé: fuga sulla destra, dribbling e contro-dribbling, poi conclusione sull'esterno della rete, ben contenuto da Calhanoglu.

29' Gol di Correa, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Grande palla di Dimarco nello spazio, il Tucu si invola, salta ter Stegen e deposita in rete. Tutto annullato per un fuorigioco in partenza.

24' VAR. Incredibile a San Siro. On field review per un netto fallo di mano nell'area del Barcellona. Sarebbe rigore per l'Inter ma l'arbitro segnala un fuorigioco in partenza di Lautaro. Nulla di fatto quindi.

21' Grande azione dell'Inter con Mkhitaryan che mette un bel pallone dalla sinistra, Pedri chiude in corner sul secondo palo. Sugli sviluppi del calcio d'angolo conclusione da fuori di Darmian alzata in corner da Alonso. Dalla bandierina va ancora Calhanoglu, stacco di testa alto di Lautaro.

18' Conclusione sporca di Lewandowski dal limite, facile presa per Onana.

14' Colpo di testa di Christensen su un corner dalla sinistra, palla tra le braccia di Onana.

12' Barcellona pericoloso sugli sviluppi di corner. L'Inter mantiene un grande equilibrio e affronta il palleggio insistito della squadra di Xavi.

7' Straordinaria conclusione da oltre 30 metri di Calhanoglu: ter Stegen costretto alla super parata in corner! L'Inter riparte con grande veemenza e può far male con Lautaro e Correa negli spazi.

1' Inizia Inter-Barcellona, con la squadra ospite subito in possesso palla nella metà campo nerazzurra.

Un minuto di silenzio prima del fischio d'inizio in memoria delle vittime della tragedia in Indonesia.

GRUPPO C Bayern Monaco-Viktoria Plzen 5-0 Inter-Barcellona 1-0

LA CLASSIFICA Bayern Monaco 9 Inter 6 Barcellona 3 Viktoria Plzen 0

PROSSIMO TURNO 12 ottobre ore 21:00 Barcellona-Inter

12 ottobre ore 21:00 Viktoria Plzen-Bayern Monaco (Inter)