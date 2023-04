Champions League, Napoli-Milan 1-1, rossoneri in semifinale I gol di Giroud e nel finale il pareggio di Osimhen. Kvara sbaglia un rigore all'83'

Napoli-Milan 1-1 allo stadio Maradona per il ritorno dei quarti di finale di Champions League.

i rossoneri sono in semifinale graze alla vittoria all'andata a San Siro 1-0.

La squadra di Pioli pareggia (1-1) al 'Maradona' dopo aver condotto in vantaggio quasi tutta la partita nella quale le due squadre sbagliano un calcio di rigore a testa. Il pareggio del Napoli arriva infatti solo a pochi secondi dalla conclusione quando non c'è più tempo per acciuffare la vittoria e portare il match ai tempi supplementari. La qualificazione dei rossoneri dipende in larga parte dalla straordinaria prestazione della difesa che toglie ogni spazio vitale agli uomini di Spalletti e li costringe a girare quasu sempre al largo dalla porta di Maignan.

Il resto lo fa Leao con una delle sue irresistibili progressioni che promuove il gol di Giroud, dopo che il francese si era fatto parare un calcio di rigore da Meret. L'inizio è tutto del Napoli che nei primi 20' costringe in Milan a giocare in difesa senza riuscire mai a mettere piede fuori della propria metà campo. La difesa di Pioli regge prò molto bene l'impatto con l'attacco avversario. Calabria imbriglia Kvaratskhelia, Osimhen viene chiuso nella morsa fra Kjaer e Tomori e soltanto Hernandez soffre l'intraprendenza di Politano.

Giroud e Leao festeggiano il vantaggio del Milan

Al 21' il Milan potrebbe passare in vantaggio. L'arbitro Marciniak fischia il calcio di rigore per un fallo di Mario Rui su Leao. Calcia Giroud e Meret respinge il pallone. Intorno alla metà della prima frazione di gioco l'agonismo prende il sopravvento e nel Napoli ne fanno le spese prima Politano e poi Mario Rui costretti a lasciare il campo, sostituiti da Lozano e Olivera.

Il gioco rimane prevalentemente nelle mani degli azzurri che tentano senza successo di aggirare la difesa del Milan con Lozano e Kvaratskhelia, mentre Osimhen non viene quasi mai chiamato in causa dai compagni, anche per l'asfissiante marcatura che gli riservano i due centrali della difesa rossonera.

Olivier Giroud dal dischetto

Al 43' Ndombele sbaglia nella metà campo del Milan uno stop del pallone che finisce così a Leao. Il portoghese parte in velocità sulla fascia sinistra del campo, supera agevolmente prima Di Lorenzo e poi Rrahmani e piazza il pallone davanti alla porta dove Giroud deve solo toccarlo per mandarlo in fondo alla rete. La ripresa si svolge con lo stesso copione del primo tempo: il Napoli che attacca con caparbietà e con poche idee e il Milan che forte del vantaggio si difende con ordine e con lucidità. Al 36' il Napoli potrebbe riaprire la partita. Su un affondo in area di Di Lorenzo, Tomori tocca il pallone con un braccio. Maignan, però, devia in angolo il tiro dal dischetto di Kvaratskhelia. Le residue speranze del Napoli si esauriscono e ai rossoneri non resta altro da fare che controllare la gara fino al fischio finale di Marciniak. A pochissimi secondi dalla fine, però, Osimhen devia in rete un traversone di Raspadori e dà ai tifosi solo l'illusione di un miracolo che non si realizza. (Ansa)