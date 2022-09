Champions League, solo un pari per il Napoli

NAPOLI, 25 FEBBRAIO 2020- Il Napoli non va oltre il risultato di 1-1 contro un Barcellona in grande difficoltà per almeno 50 minuti. La squadra di Gattuso, in vantaggio nel primo tempo grazie a un gran gol di Dries Mertens, si fa raggiungere nella ripresa da un gol di Griezmann, che chiude una giocata veloce che sorprende Mario Rui.



Messi attira su di sé tanti giocatori e inevitabilmente i blaugrana possono colpire con altri calciatori. Il Napoli però non soffre le ripartenze dei blaugrana, subisce lo sterile possesso palla, ma non soffre quasi mai. Nella ripresa sale il ritmo e si scaldano anche gli animi.

Vidal espulso nel finale salterà il match di ritorno, idem Busquets che viene ammonito. Era nella lista dei diffidati. Si fa male anche Mertens colpito duro alla caviglia. Il belga, autore del gol del vantaggio, aveva illuminato con un destro a giro. Nel secondo tempo Ter Stegen per ben due volte ha salvato il risultato, impedendo a Gattuso e soci di ottenere una vittoria di prestigio. Nel finale il Napoli vi ha provato con Insigne, ma non é riuscito a incidere.



Nel post partita Gattuso ha dichiarato: "Ci hanno fatto il solletico, andremo a Barcellona per passare il turno". Intanto i blaugrana si godono il pareggio esterno, consapevoli che per il Napoli sará dura uscire di lí con un risultato positivo. Ma Ringhio ci crede.