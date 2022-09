Champions: Dinamo kiev juventus 0-2. Pirlo, ritrovata solidità Juve. Dybala? Serve tempo

Champions: Pirlo,ritrovata solidità Juve. Dybala?Serve tempo. 'Chiellini ha avuto risentimento al flessore, bravo Chiesa'

TORINO, 20 OTT - E' soddisfatto Andrea Pirlo dopo la vittoria per 2-0 sul campo della Dinamo Kiev: " Era importante fare una partita più solida rispetto a Crotone, potevamo sfruttare meglio qualche occasione, ma nel secondo tempo abbiamo fatto gol e gestito la partita - il commento a Sky del tecnico della Juventus - e ora proseguiamo un passo alla volta". Si è rivisto Paulo Dybala, entrato per una mezz'ora abbondante: "Ha bisogno di giocare, si vedeva che non era al massimo. Serve tempo, pian piano lo rivedremo al top della condizione".



La nota negativa è rappresentata dal nuovo problema fisico accusato da Giorgio Chiellini: "Ha avuto un risentimento al flessore, anche dopo la Nazionale - la primissima diagnosi di Pirlo sul capitano bianconero - e lo valuteremo nei prossimi giorni". Promosso Federico Chiesa, all'esordio in Champions League: "E' un giocatore adatto per ciò che vogliamo fare, non deve fare il quinto ma l'attaccante esterno mentre nella fase difensiva ricopre il ruolo di quarto di centrocampo; può giocare su entrambi i lati e lo fa molto bene".



Proprio Chiesa dice che " volevamo vincere e i tre punti in Champions per partire alla grande. Era un campo difficile, abbiamo ricevuto tante critiche ma è normale: dobbiamo vincere ogni volta che scendiamo in campo". Ovviamente felice per la doppietta è Alvaro Morata. "Ogni anno c'è una possibilità di vincere la Champions - dice lo spagnolo - e vogliamo andare fino alla fine. Volevamo vincere per iniziare bene, abbiamo giocato bene".

Dybala 'bello tornare, buon inizio'



"Buon inizio in Champions League! E' bello essere tornati": Paulo Dybala affida ai social network un pensiero dopo la vittoria per 2-0 della Juventus a Kiev. L'argentino, su Instagram, condivide la sua gioia per il ritorno in campo, a distanza di due mesi dall'ultima apparizione in campo (era il 7 agosto scorso con il Lione) e le polemiche dopo la panchina di Crotone.