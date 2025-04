Chapeau Pietro, il Re di Catanzaro e dell’intera serie B

Nessuno come Iemmello in cadetteria, e non solo per le reti messe a segno finora

Pietro Iemmello da oltre tre anni incanta le platee di tutta Italia deliziando con le sue giocate i palati fini di calcio e mandando in estasi il "suo" popolo, quello di cui era parte integrante quando da ragazzino occupava i gradoni dello stadio "Ceravolo".

Grazie alle sue reti e alle sue giocate sopraffine ha riportato il Catanzaro nel calcio che conta, facendo parlare di sé e della squadra giallorossa l’intera penisola pallonara.

Dopo la passata splendida stagione, quella del ritorno in serie B condita da 17 reti, Iemmello si sta confermando anche in quella attuale dimostrando le qualità di cui dispone che vanno al di là dell’aspetto tecnico.

La sua visione di gioco e la velocità di pensiero, oltre alla capacità di smarcare il compagno rivelandosi anche un ottimo assist-man, lo hanno reso Re indiscusso non solo del Catanzaro ma dell’intera categoria.

Le 16 reti finora segnate – oltre ai 2 rigori falliti e ad altrettante reti annullate per millimetrica posizione di fuorigioco – gli garantiscono la testa alla classifica dei marcatori.

Le segnature hanno inciso molto sull’ottimo campionato che il Catanzaro sta disputando proiettando la squadra giallorossa verso un piazzamento play off che va ben oltre l’obiettivo della salvezza tranquilla di inizio stagione.

Avanti così Pietro, re incontrastato della cadetteria!

Foto US Catanzaro 1929

Maurizio Martino