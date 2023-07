Checco Zalone il 4 luglio allo “Stadio G. d’Ippolito” di Lamezia Terme, unica tappa in Calabria del suo grande show “Amore + Iva”, preparativi tecnici al via.

A meno di un mese dall’attesa data, al via i preparativi tecnico-organizzativi conclusivi per l’unica tappa in Calabria del tour “Amore + Iva”, il nuovo mega show di Checco Zalone, che è fissata per il prossimo 4 luglio alle ore 21:00 nel centralissimo Stadio Guido d’Ippolito di Lamezia Terme.

Ruggero Pegna, promoter con la sua Show Net dello spettacolo prodotto da Arcobaleno Tre, la società guidata dal noto manager di origine calabrese Lucio Presta, ha confermato alcuni aspetti tecnico-logistici in vista dell’evento: “Per lo spettacolo di Checco Zalone – comunica – saranno rimosse provvisoriamente le vetrate che delimitano le tribune coperte dal rettangolo di gioco, poiché tali pannelli posti davanti alle tribune basse hanno perso nel tempo la loro trasparenza. Sul rettangolo di gioco sarà allestita una platea a sedere di 2000 posti, tra palcoscenico e tribune coperte. In accordo con i tecnici e agronomi che curano il manto erboso dello stadio, i previsti lavori di semina e manutenzione inizieranno dopo l’effettuazione dello show.”. Resi noti anche alcuni particolari organizzativi: “Il palcoscenico sarà dotato di ben tre grandi ledwall, uno centrale e due laterali alle torri audio. L’ingresso in platea sarà possibile dal cancello di via Newton, mentre alle tribune coperte frontali al palcoscenico si accederà dagli ingressi di via Marconi.”.

L’attore comico italiano di maggior successo degli ultimi tempi torna in Calabria a distanza di 12 anni da “Resto Umile”, con cui riempì il Palacalafiore di Reggio. Amore + Iva, scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino, è uno spettacolo totalmente inedito in cui musica, racconti, imitazioni e parodie sono accompagnati dall’inconfondibile ironia di uno degli artisti più caleidoscopici e amati dal pubblico italiano. Con Zalone, sul palcoscenico ci sarà un’affiata band di musicisti per riascoltare i suoi immancabili brani musicali, da “Immigrato” a “La Vacinada”, “Brividi” e la super gettonata “Angela”. Tra gli altri brani inseriti nello show, ci sono “Vincenzina” di Jannacci, le imitazioni irresistibili di Vasco Rossi e Bocelli, la favola calabrese a tema trans, suo cavallo di battaglia. A base dello spettacolo c’è l'Amore, partendo proprio dal titolo “Amore + Iva”: “L'amore è come l'Iva, è una partita di giro”, dice Zalone; passando ai diritti civili: “LGBT+ vuol dire che puoi avere tutte le sessualità che vuoi con un solo account!”. “Amore + Iva” sta registrando sold out ovunque. Per la tappa di Lamezia Terme, un autentico evento per la Città, già venduti oltre 3000 biglietti; disponibili ancora altri 1000 online su www.ticketone.it e in tutti punti autorizzati (Lamezia: Uffici Pegna, corso G. Nicotera, n. 237).

Comico, attore, showman, imitatore, cantautore, musicista, cabarettista, sceneggiatore e regista italiano, Luca Medici esordisce su Telenorba con il personaggio che lo rende celebre, Checco Zalone, prima di approdare a Zelig e farsi conoscere al grande pubblico con “Siamo una squadra fortissimi”, un vero e proprio inno dedicato alla Nazionale Italiana di calcio che in quell’anno vince il Mondiale. Nel 2009 esce il suo primo film, “Cado dalle nubi”, diretto da Gennaro Nunziante. La colonna sonora è composta da canzoni originali: tra queste “Angela”, che ottiene la nomination ai David di Donatello. Sempre nel 2009, è sul piccolo schermo con il “Checco Zalone Show”. Nel 2011 è protagonista del Resto Umile World Tour, a cui segue l’omonimo programma televisivo. Nello stesso anno, Checco Zalone torna al cinema segnando i primi record al botteghino con “Che bella giornata”, superati da “Sole a catinelle” (2013), che risulta il film più visto dell’anno, e da “Quo vado?” (2016), tuttora il film italiano più visto di sempre al cinema.

Nel 2020 Zalone esordisce alla regia con “Tolo Tolo”, che fa registrare il maggior incasso nella storia del cinema italiano nel primo giorno di programmazione, con cui si aggiudica anche i primi due David di Donatello, quello per la Migliore canzone originale (“Immigrato”) e il David dello spettatore. Risate assicurate, grazie a batture e gag esilaranti che riempiranno di divertimento l’inizio dell’estate calabrese. Per informazioni tel. 0968441888 www.ruggeropegna.it.