Chef Andrea Zamperoni morto, prostituta era stata arrestata già 24 volte

ROMA 27 AGOSTO - Resta in carcere senza possibilità di cauzione Angelina Barini, la prostituta 41enne arrestata per aver fortino dosi mortali di oppioidi allo chef Andrea Zamperoni di Cipriani Dolci a New York. Nel giro di una settimana altri due clienti della donna sono morti. Barini sarebbe stata arrestata già altre 24 volte, per il possesso di oggetti rubati o sostanze illegali.