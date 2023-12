Chi sono i bomber pokeristi del 21° secolo in Serie A?

Il mondo delle statistiche è infinito come l’universo e presenta diverse costellazioni, ognuna delle quali simboleggia una determinata categoria delle scommesse sportive su vari sport, come primo marcatore, marcatore all match, segna doppietta, tripletta e poker. I calciatori pokeristi che sono riusciti a segnare quattro gol in una sola gara dopo sono tanti, come ha fatto Lautaro Martinez nella gara Salernitana – Inter, impiegano soltanto 37 minuti a calare i quattro assi.

Ecco i pokeristi di Serie A capaci di finalizzare questa impresa eccezionale sia a livello statistico che atletico.

Bomber italiani pokeristi in Serie A

Nella stagione 2017 – 2018 ci pensò Ciro Immobile a firmare il poker nella partita Spal – Lazio, mentre qualche anno prima ancora un calciatore biancoceleste segnò quattro reti in una sola gara, stiamo parlando di Marco Parolo.

Torniamo indietro nel tempo fino al 2014, quando nella gara Sassuolo – Milan i Diavoli conducevano per 2 – 0 e un giovane ragazzo di 19 anni stava per entrare nella storia del calcio: stiamo parlando di Domenico Berardi, il più giovane pokerista della Serie A. La gara terminò 4 – 3 per il Sassuolo.

Nel 2007 Nicola Pozzi firmò il suo poker con l’Empoli, nel 2002 il grande Cristian Vieri calò il poker con l’Inter di Cuper. Nello stesso anno Vincenzo Montella diventò il primo calciatore a segnare quattro gol nel derby Roma – Lazio, nella magica vittoria della Lupa per 5 – 1. Anche Marco Di Vaio segnò un poker con il Parma nel lontano 2001, ma le curiosità non finiscono qui.

Lucarelli contro Gilardino nel doppio poker

Un caso unico è stato quello della gara Parma – Livorno nella stagione di Serie A 2004 – 2005 terminata 6 – 4. In quel match sia Lucarelli che Gilardino calarono il poker nel tabellino marcatori, se il Parma ebbe la meglio in questo match, l’attaccante livornese vinse la classifica marcatori con un gol di scarto proprio su Gilardino.



Icardi e Gilardino: gli unici a firmare due poker in Serie A

Ma Gilardino si è tolto uno sfizio non da poco, entrando di diritto nella classifica dei migliori marcatori di Serie A insieme a Icardi: gli unici a regalare due poker ai tifosi nella massima categoria.

Bomber stranieri pokeristi in Serie A

Oltre a Lautaro Martinez ci sono altri bomber stranieri che hanno regalato le loro perle ai tifosi. L’ultimo goleador ad andare a segno quattro volte in una gara di Serie A prima del Toro è stato Giovanni Simeone con il Verona nel 2021, a farne le spese la Lazio di Sarri che precipitò al tappeto in un sonoro 4 – 1 dei Veneti.

Nel 2019 ci pensò Duvan Zapata con l’Atalanta a segnare il poker contro il Frosinone, nel 2016 Mertens con il Napoli. Klose con la Lazio è riuscito a segnare ben 5 gol nel 2013 ai danni del Bologna, Milito nel 2012 segnò il poker con il Biscione nella partita pirotecnica contro il Palermo, che terminò 4 – 4. Nella lista dei pokeristi di Serie A c’è spazio anche Alexis Sanchez, che realizzò il suo capolavoro ai tempi dell’Udinese.