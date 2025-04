Chiara Ferragni diventa azionista di maggioranza del suo brand: "Scelgo di riprendermi la mia storia"

MILANO – Chiara Ferragni annuncia un nuovo capitolo nella sua carriera imprenditoriale: "Da oggi sono ufficialmente azionista di maggioranza del Chiara Ferragni Brand". La rivelazione arriva direttamente dal suo profilo Instagram, dove l'influencer ha condiviso con i suoi oltre 29 milioni di follower lo screenshot di un messaggio WhatsApp ricevuto dal suo legale: "Congratulazioni, Chiara! Da questo momento hai il 99% della società che porta il tuo nome."

Una frase che segna non solo una svolta finanziaria, ma anche personale. "Non è solo una questione di quote o percentuali: è l’inizio di una nuova fase", scrive Ferragni, che sottolinea la volontà di tornare al centro del progetto imprenditoriale che porta il suo nome. "È la scelta di rimettere le mani sulla mia storia, senza delegare, senza fingere che tutto vada bene quando non è così."

Dopo il “Pandorogate”, un rilancio in prima persona

Il brand di Chiara Ferragni, noto per il celebre logo con l’occhio azzurro, è stato duramente colpito dai recenti scandali legati alla promozione di prodotti alimentari come pandori e uova pasquali. Un periodo definito da molti come una vera e propria crisi reputazionale, culminata in un crollo del fatturato: dai 12 milioni di euro del 2022 ai circa 2 milioni dell’ultimo anno.

La società Fenice S.r.l., holding attraverso cui l’imprenditrice controlla i suoi interessi, ha evitato il fallimento grazie a un aumento di capitale di 6,4 milioni di euro nelle ultime settimane. Una mossa strategica che ha permesso alla Ferragni di acquisire il 99% delle quote della società, diventandone di fatto l’unica padrona.

“Non racconterò una favola”

Con un tono diretto e lontano dall'immagine patinata spesso associata al suo nome, Ferragni ha ammesso le difficoltà vissute: “Non voglio raccontare una favola, le favole non esistono. Sto cercando di costruire qualcosa di nuovo. Con fatica, lucidità e responsabilità.”

In un messaggio rivolto ai suoi follower, l’imprenditrice digitale ha condiviso un sentimento di autenticità: “Non vi racconterò una rinascita perfetta, quella non la sto vivendo nemmeno io. Ma vi racconterò la mia realtà, imperfetta e vera. Ed è da qui che voglio ripartire.”

Un nuovo inizio, con consapevolezza

Questa operazione rappresenta per Chiara Ferragni non solo un recupero del controllo sul proprio brand, ma anche un simbolo di rinascita. Una scelta che arriva in un momento delicato e che dimostra, ancora una volta, la capacità dell’imprenditrice di rimettersi in gioco, accettando rischi e responsabilità.

Dal "fenomeno social" alla vera e propria imprenditrice che guida la sua azienda con determinazione, la nuova fase di Chiara Ferragni si apre sotto il segno dell’indipendenza e dell’autenticità.