Chiara Ferragni: "a tutela della Privacy Familiare"

In un'esclusiva al Corriere della Sera, l'influencer sottolinea l'importanza della sfera privata

Milano, 24 FEB. – "Proteggere i miei cari è sempre stato il mio obiettivo primario," dichiara Chiara Ferragni nel corso dell'esclusiva concessa al Corriere della Sera. La notizia di una presunta crisi con Fedez circola con insistenza, ma lei mantiene il riserbo.

Il dialogo si è svolto martedì 20 febbraio, in un momento in cui i rumor sulla loro separazione non avevano ancora trovato conferme. Ferragni enfatizza la propria scelta di non divulgare i dettagli personali: "Le opinioni altrui sono legittime, ma preferisco risolvere le questioni domestiche dietro le porte chiuse."

Durante l'intervista, l'influencer ha toccato il tema della distanza nei fine settimana con il marito: "Ci sono stati weekend in cui Fedez non è stato presente, altri sì," ammette, ribadendo comunque il legame coniugale. Sul punto, la Ferragni è perentoria: "In momenti di turbolenza esterna, certe dinamiche vanno preservate all'interno della coppia."

Il focus si sposta quindi sul cosiddetto 'affaire Pandoro', un intrigo giudiziario che potrebbe aver influito sulla loro unione. Chiara racconta del 15 dicembre, quando venne a conoscenza delle indagini dell'Antitrust e di come ha gestito la pioggia di critiche. Riferendosi al suo video di scuse, riflette: "Forse avrei dovuto ponderare meglio."

"La gogna mediatica può sembrare schiacciante," osserva, "ma appena ho ripreso a uscire, ho incontrato solo sostegno." La Ferragni ha poi ripercorso le tappe della sua vita, dall'infanzia alla realizzazione di un successo che supera ogni aspettativa, non senza ammettere la difficoltà di mostrare la propria vulnerabilità: "Esprimerla mi farebbe sentire ancora più esposta." (Ansa) (Immagine dal web)