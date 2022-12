Chiesa. Mons. Giovanni Checchinato nuovo Arcivescovo della Diocesi Cosenza-Bisignano

Chiesa. Monsignor Giovanni Checchinato nuovo Arcivescovo della Diocesi Cosenza-Bisignano. Proviene dalla Diocesi di San Severo. Classe 1957, prenderà il posto dell'amato Francesco Nolè e del reggente Giuseppe Piemontese

Il nuovo Arcivescovo della Diocesi Cosenza Bisignano sarà sua Eccellenza Monsignor Giovanni Checchinato.

Nato a Latina nel 1957 ha diretto la Diocesi di San Severo, in Puglia, dal 2017. Adesso subentrerà al compianto Francesco Nolè, scomparso di recente. Dal giorno della morte dell’amato pastore, il reggente è stato Monsignor Giuseppe Piemontese.

Oggi alle 12 in Cattedrale è previsto l’annuncio del nuovo rappresentante del Papa.

Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Checchinato arriva a Cosenza a margine di un percorso intenso, sostenuto in una terra dove la criminalità agisce spesso incontrastata. Il foggiano, infatti, rappresenta una zona difficile al punto che la sua attività eucaristica ha rappresentato di sovente un’ancora di salvezza per i giovani.

Nei cinque anni di magistero episcopale è entrato tempestivamente nel tessuto sociale, mettendo in evidenza temi come la criminalità, l’accoglienza e la triste piaga dello sfruttamento nei campi, senza trascurare giovani e persone che soffrono. Monsignor Giovanni Checchinato a Cosenza arriva con le credenziali di uomo di Chiesa già formato e preparato alle difficoltà che un altro posto bellissimo, ma talvolta maledetto, come la Calabria presenta.

Formazione e ministero sacerdotale

Il nuovo Arcivescovo di Cosenza Monsignor Giovanni Checchinato – si legge sul portale della diocesi di San Savero – ha conseguito il baccalaureato in teologia nel Pontificio Collegio Leoniano di Anagni, di cui poi sarà rettore dal 2005 al 2015. È stato ordinato sacerdote il 4 luglio 1981, incardinandosi nell’allora diocesi di Terracina-Latina. Ha conseguito la licenza in teologia morale presso l’Accademia alfonsiana di Roma e frequentato il percorso accademico per il conseguimento del dottorato presso la Pontificia Università Gregoriana.

Nel 1995 ha partecipato al corso di perfezionamento in bioetica diretto dal professor Giovanni Berlinguer presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Nel 2008 ha conseguito il master di 2° livello in counselling socio educativo presso l’Università Pontificia Salesiana.

Il nuovo Vescovo di Cosenza è Monsignor Giovanni Checchinato

Il 13 gennaio 2017 papa Francesco lo ha nominato Vescovo di San Severo. Il successivo 23 aprile, nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù a Latina, ha ricevuto l’ordinazione episcopale da Mariano Crociata, vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, coconsacranti il vescovo Lucio Angelo Renna, suo predecessore a San Severo, e Felice Accrocca, arcivescovo metropolita di Benevento, anch’egli originario della diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno. Il 6 maggio ha preso possesso canonico della diocesi pugliese, diventandone così il 41° vescovo. Ora Monsignor Giovanni Checchinato diventerà arcivescovo della Diocesi Cosenza Bisignano. (Fonte Cosenza Channel)