Lutto nella Chiesa: morto mons. Francesco Spingola. Direttore dell'Istituto diocesano musicale "Frescobaldi".

PERUGIA, 05 NOV - E' morto dopo una lunga malattia, mons. Francesco Spingola, direttore dell'Istituto diocesano musicale "Frescobaldi" di Perugia.

Ad annunciarlo al clero è stato il vescovo ausiliare mons. Marco Salvi, esprimendo il profondo cordoglio dell'intera Chiesa perugino-pievese ai familiari e alle comunità parrocchiali dell'Unità pastorale di Prepo-Ponte della Pietra-San Faustino dove per lunghi anni don Francesco ha svolto il suo ministero sacerdotale.

Conosciuto e stimato da tutta la comunità diocesana per il suo servizio alla Chiesa attraverso la sua passione per lo studio della musica sacra, mons. Spingola ha trasmesso a generazioni di allievi la sua stessa passione.

Era nato a Verbicaro, in provincia di Cosenza, il 20 marzo 1932. I funerali - riferisce l'archidiocesi - si terranno venerdì 6 novembre, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di San Raffaele Arcangelo a Madonna Alta. In questa chiesa, a partire dalle ore 11.30, sarà allestita la camera ardente per quanti vorranno raccogliersi in preghiera (nel rispetto delle norme anti-Covid).