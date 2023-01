Chiesa. Vaticano, Funerali di Benedetto XVI. Per Ratzinger, in Piazza San Pietro oltre 100mila fedeli. Diretta Video

Centomila persone previste oggi ai funerali di Ratzinger Diretta Video. La Questura di Roma: piazza San Pietro classificata di "massima sicurezza"

Striscioni in tedesco nella piazza con la scritta 'Danke Benedikt'

Piazza San Pietro è già piena alle prime ore di una giornata nebbiosa. Bandiere tedesche sventolano nel cielo e la corsa per un posto a sedere è serrata. Il primo blocco davanti alla chiesa è già tutto pieno. In giro diversi striscioni con la scritta "Danke Benedikt" e un fiume di gente ancora si appresta ad arrivare per superare i controlli e avere così accesso alla piazza per l'ultimo saluto al Papa Emerito.

'Prenotati online posti a sedere' per seguire esequie. I gendarmi: truffa a danno dei fedeli

Agli ingressi di Piazza San Pietro, alla destra del presepe guardando la basilica, ci sono fedeli che spiegano di avere "una prenotazione fatta online" e che avrebbero diritto ad entrare per seguire seduti i funerali di Benedetto XVI. I gendarmi spiegano loro che "sono stati truffati". Non c'era bisogno infatti di alcuna prenotazione né di biglietti per i fedeli.

Influenza per La Russa, alle esequie in rappresentanza del Senato il vicepresidente Gasparri

Per un "leggero stato influenzale" il Presidente del Senato Ignazio La Russa "non parteciperà oggi ai funerali di Papa Benedetto XVI. Il Senato sarà rappresentato dal vicepresidente Maurizio Gasparri". Lo riferisce la presidenza del Senato.

A due ore dall'inizio della messa piazza San Pietro si riempie

E' già completo il primo blocco di posti a sedere in piazza San Pietro, dopo l'apertura dei varchi alle 7 di questa mattina e l'ampio spazio all'interno del colonnato del Bernini si va riempiendo in attesa, tra circa due ore, dei solenni funerali del Papa emerito Benedetto XVI, presieduti da Papa Francesco.A chi ha superato i rigidi controlli di sicurezza predisposti dal massiccio sistema di sicurezza, sono stati consegnati i libretti della messa funebre e una copia de L'Osservatore Romano del 31 dicembre scorso, listato a lutto per la morte di Joseph Ratzinger

Il 'Rogito' inserito nella bara ricorda la lotta ferma ai crimini della pedofilia

A poche ore dai funerali del Papa Emerito Benedetto XVI, il Vaticano ha reso noto il testo del 'rogito' in latino che in un sigillo di metallo è stato messo dentro la bara dove riposano le spoglie di Ratzinger, insieme alle medaglie del pontificato e ai palli. Nel 'rogito' si sottolinea la lotta "con fermezza" di Benedetto XVI contro gli abusi sessuali.

"Lottò con fermezza contro i crimini commessi da rappresentanti del clero contro minori o persone vulnerabili, richiamando continuamente la Chiesa alla conversione, alla preghiera, alla penitenza e alla purificazione". Questo quanto si legge nel testo del 'Rogito per il pio transito di Sua Santità Benedetto XVI, Papa emerito'.

Il documento - un testo scritto in latino che descrive non solo il pontificato ma l'intera vita di Joseph Ratzinger - comincia così: "Nella luce di Cristo risorto dai morti, il 31 dicembre dell’anno del Signore 2022, alle 9,34 del mattino, mentre terminava l’anno ed eravamo pronti a cantare il Te Deum per i molteplici benefici concessi dal Signore, l’amato Pastore emerito della Chiesa, Benedetto XVI, è passato da questo mondo al Padre. Tutta la Chiesa insieme col Santo Padre Francesco in preghiera ha accompagnato il suo transito. Benedetto XVI è stato il 265esimo Papa. La sua memoria rimane nel cuore della Chiesa e dell’intera umanità".

Lunghe file per entrare in Piazza San Pietro

Arrivati all'alba, e forse anche prima, migliaia di fedeli che oggi parteciperanno ai funerali di Benedetto XVI a Piazza San Pietro. Alle 6.30 già era molto lunga la fila che arrivava dal lato di Porta Sant'Anna. La zona intorno al Vaticano è tutta transennata fino alla fine di Via della Conciliazione e per accedere ai varchi, dove ci sono i controlli della sicurezza, occorre fare lunghi giri. Di fatto via della Conciliazione non può essere attraversata neanche a piedi. Grande il dispiegamento delle forze di sicurezza e i mezzi dei vigili del fuoco e della polizia che si vedono nelle piazze vicine.

Padre Lombardi: assolutamente infondate le tensioni con Francesco

I quasi dieci anni da Papa emerito di Benedetto XVI hanno permesso di focalizzare meglio la figura di Joseph Ratzinger e il suo pontificato. Ponendo le premesse anche per valorizzarne l'eredità "cioè con lo sguardo in avanti" e non semplicemente nell'esegesi del suo pensiero e del suo magistero", dice su Avvenire Padre Federico Lombardi, direttore della Sala Stampa Vaticana negli anni del pontificato e ora presidente della Fondazione Ratzinger-Benedetto XVI, alla vigilia del funerale.

"Lui all'incontro con il Signore si era preparato da almeno dieci anni. E ce l'ha detto molto chiaramente, congedandosi da noi alla fine del suo pontificato: ritirarsi sul monte in preghiera, soprattutto nel confronto interiore con Gesù. Chi ha seguito questo periodo lo sa", spiega.

"In questi anni ci sono stati anche alcuni momenti di discussione a proposito di alcuni suoi interventi, ma mi sembrano cose talmente microscopiche che veramente non aveva nessun senso il fatto di interpretarle in chiave di tensione con Francesco - sottolinea poi Lombardi - Una cosa assolutamente infondata. Si deve invece guardare al suo periodo da emerito come a un insieme coerente di preghiera. E anche da parte della gente, il grande afflusso di questi giorni dice come l'affetto sia rimasto profondo, anzi forse la riflessione sul senso grande del suo pontificato, in particolare sulla profondità magisteriale di orientamento della Chiesa in tempi difficili, emerge anche più chiaramente. E anche la rinuncia si comprende meglio in questo contesto più ampio".

Ai funerali la Regina Sofia

La Regina Sofia, il Ministro della Presidenza, Fèlix Bolanos, il Presidente della Conferenza Episcopale Spagnola (CEE), Juan Josè Omella, e l'Ambasciatore di Spagna presso la Santa Sede, Isabel Celaà, saranno presenti oggi a Roma per i funerali di Benedetto XVI, nella Basilica di San Pietro in Vaticano. Alle esequie parteciperanno anche il vicepresidente della CEE, cardinale Carlos Osoro, e il segretario generale, monsignor Francisco Cèsar Garcìa Magàn. (RaiNews)