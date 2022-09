Coronavirus. Chiusura scuole, ecco le decisioni della Regione Calabria (Video)

CATANZARO, 24 FEBBRAIO - A conclusione di un'affollata conferenza stampa che si è svolta presso la Regione Calabria, in esito alla eventuale chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, si è appreso che l’adozione immediata di una ordinanza di chiusura è stata al momento rinviata in quanto si è venuti a conoscenza che la regione Marche, che aveva previsto l’ordinanza a partire già da domani, è stata bloccata a causa della decisione del Premier, Giuseppe Conte, di coinvolgere tutte le regioni con un’ordinanza unica di livello ministeriale. Tale ordinanza dovrebbe prevedere la chiusura di tutte le scuole a partire da dopo domani, 26 febbraio 2020, per un periodo di tempo presumibile pari a sette giorni, quindi fino alla mezzanotte del 03 marzo 2020.

Pertanto, domani, le scuole dovrebbero essere ancora aperte, in tal caso ognuno si potrà regolare come ritiene più opportuno, mentre è stato ribadito ulteriormente che dal 26 febbraio dovrebbe scattare la validità dell’ordinanza unica, comunque, in tal senso domani sarà presa una decisione definitiva a margine di una ulteriore riunione tra il Premier Conte e tutti i Presidenti di Regione.

In aggiornamento

Ministero istruzione,attenersi notizie ufficiali'Non prendere considerazione notizie su scuole da altre fonti'

Il Ministero dell'Istruzione "raccomanda caldamente di non prendere in considerazione alcuna notizia riguardante le scuole che non provenga o sia confermata da fonti ufficiali".



"Ogni indicazione relativa al settore scuola verrà resa pubblica dal Ministero dell'Istruzione, tramite i propri canali istituzionali e i canali social. È importante che ognuno faccia la propria parte per evitare la circolazione di notizie e voci infondate o non verificate", conclude il ministero.

Conte a governatori, ce la faremo tutti insieme

"Ringrazio tutti i governatori perché c'è un grande spirito di collaborazione. Noi tutti insieme abbiamo delle responsabilità. Noi ce la faremo tutti insieme, perché siamo una grande nazione, abbiamo un grande cuore e una grande testa". Lo ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte giungendo nella sede della protezione civile.