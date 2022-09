Dramma nel salernitano: bimbo trovato morto in una siepe

ROCCAPIEMONTE (SA) 2SETT - La scoperta è stata fatta da una coppia di anziani. I coniugi hanno lanciato l'allarme. Sul posto i carabinieri. Si indaga

Choc a Roccapiemonte: il corpo di un bambino senza vita è stato trovato in una siepe. La scoperta è stata fatta da una coppia di anziani coniugi, che hanno subito lanciato l'allarme

E' accaduto nel tardo pomeriggio. Gli anziani hanno notato il corpo senza vita di un neonato, avvolto in un lenzuolo nei pressi di una siepe in via Roma. Sul posto sono arrivati non solo i sanitari del 118 ma anche i carabinieri di Castel San Giorgio. Si indaga.