Celebrazioni Natalizie a Bovalino: Il Christmas Light’s Square 2023 è Arrivato!

Pronti via…si parte! Da domani e fino al prossimo 06 gennaio 2024 prende il via ufficialmente la V^ edizione del "Christmas Light’s Square 2023", un evento che già nelle precedenti quattro edizioni ha dato grandi soddisfazioni agli amministratori ed alle numerose associazioni ed attività commerciali del territorio che hanno contribuito a rendere questo appuntamento un "dono natalizio" per l’intera comunità bovalinese e non solo. Hanno patrocinato la manifestazione in completa sinergia: il Comune di Bovalino; la Pro Loco; l’Associazione “Italia Night & Day”; l’Associazione Nazionale di Azione Sociale (ANAS) e la Parrocchia San Nicola di Bari. Alcune serate, inserite nel contesto generale della manifestazione, saranno patrocinate anche dalla Regione Calabria che ha riconosciuto all’Ente un finanziamento da destinare alla realizzazione di eventi e manifestazioni musicali, mentre per quanto riguarda il patrocinio offerto dal Ministero per le Politiche della Famiglia, le serate organizzate riguarderanno le attività ludico-ricreative per i bambini, eventi che sono stati inseriti nei programmi dei centri estivi.

Si parte domani. Di seguito il programma stilato dagli organizzatori per questo fine settimana, un weekend lungo caratterizzato dal ponte dell’Immacolata (8-9 e 10 dicembre 2023):

08 dicembre 2023: inizio alle ore 15.30 con le olimpiadi dell’Immacolata, un incontro con i tanti giovani del paese che si terrà nella centralissima Piazza Camilo Costanzo; alle ore 17.30 l’apertura degli stand adibiti all’area Food & Drinks; alle ore 19.00 ci sarà la tanto attesa accensione dell’albero di Natale e la degustazione della San Martina XL che sarà preparata da: Delice Cafè, Gran Cafè La Rotonda, Grillo’s Bakery, Dolci Peccati e F.lli Martino bar e pasticceria; alle 21.00 lo spettacolo musicale Live Etno Music con “I Castrum”, noto gruppo calabrese di Castrovillari.

09 dicembre 2023: ore 17.30, presentazione presso l’Aula Consiliare del Comune del libro di Rosario Rocca (ex sindaco di Benestare) dal titolo “Il tempo del mandorlo”; ore 19.00 l’Apericena in Area Food & Drinks; ore 21.30 appuntamento con Live music con lo spettacolo “Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte”, a cura dell’Associazione thalassemici Locri.

10 dicembre 2023: ore 15.30 parte il torneo di calcio balilla a cura della Parrocchia San Nicola di Bari; alle ore 19.00 apertura dell’area Food & Drinks e si chiude alle ore 21.30 con la Live music di “Jl Band”.

Eloquente ed invitante il messaggio lanciato sui social: "Bovalino, si parte! Benvenuti a bordo…si parte!" Si comincia con un week-end tutto Natalizio 8-9-10 dicembre, immergetevi nella magia delle festività natalizie con luci scintillanti, atmosfera festosa e tanta gioia. Non perdete l'opportunità di vivere il Natale nel cuore di Bovalino Piazza “Camillo Costanzo”. Unisciti a noi per celebrare e vivere insieme, ancora una volta: la Magia del Natale! Tutto ciò è il risultato della grande sinergia creatasi tra Amministrazione comunale, le associazioni e le iniziative private di imprenditori e artigiani del territorio.





Pasquale Rosaci