Ciclone mediterraneo in arrivo sullo Ionio, temporali e mareggiate. Prima sulla Calabria, domani in Grecia venti 160 km/h.

ROMA, 17 SET - E' in piena azione sullo Ionio un intenso ciclone mediterraneo che sta colpendo parte del sud Italia, soprattutto la Calabria, con piogge e mareggiate.

Nel basso crotonese si sfiorano già i 100mm di pioggia, mentre onde lunghe fino a 2-3 metri raggiungono le coste ioniche. Lo rende noto Edoardo Ferrara, meteorologo, precisando che il ciclone si sta intensificando ulteriormente in queste ore e avrà il suo apice domani in Grecia, dove sono previste piogge torrenziali e raffiche di vento di oltre 160 km/h.

Nel weekend tornera' il sole dappertutto, con temperature di nuovo su livelli di agosto.