Cinema: Titanic torna in 3D e va in vetta al box office

ROMA, 13 FEB - Titanic torna per il 25/o anniversario e guida gli incassi del box office secondo weekend di febbraio che subisce la concorrenza del festival di Sanremo. La riedizione del grande classico, rimesso a nuovo grazie alla tecnologia 3D usata da James Cameron in modo inedito, ha incassato 820 mila euro con una media di 2.829 su 290 schermi.

In seconda piazza: Gli spiriti dell'isola, di Martin McDonagh con Colin Farrell e Brendan Gleason, che seppur in calo del 43%, ha guadagnato altri 403 mila euro con una media di 977 euro su 413 sale per un complessivo di 1 milione 303 mila. Terzo Magic Mike - The Last Dance, diretto dal prolifico Steven Soderbergh con Channing Tatum e Salma Hayek, che ha debuttato con 298 mila euro e una media di 869 su 343 schermi.

Gli altri esordienti della top ten sono: al quarto posto il cartoon francese di David Alaux Argonuts - Missione Olimpo che ha messo via 286 mila euro in 4 giorni e all'ottavo il dramma da Oscar Tar di Todd Field con Cate Blanchett direttrice d'orchestra alle prese con i suoi demoni interiori che incassa 197 mila euro.

Nel weekend l'incasso è stato di 4.016.829 euro con 553.388 presenze (-26% rispetto al weekend precedente e in salita del 13.65% sullo stesso periodo del 2022).