Monterosso Calabro. Cinemadamare: alla scoperta dei tesori calabresi attraverso l'obiettivo globale

Filmmaker da Los Angeles e da Berlino, da Madrid e da New York, Da Beirut e da Londra…e da altri 30 paesi, tutti sui set calabresi, per una settimana, per girare short film, documentari, video clip e interviste, coinvolgendo loro colleghi e coetanei residenti del territorio, e partecipando al rilancio dell’area interna del vibonese.

Con queste “credenziali”, arriva nei comuni di Monterosso Calabro, Dasà, San Gregorio D'Ippona, San Nicola da Crissa, e Polia (dal 16 al 22 luglio 2023), per la prima volta, Cinemadamare: il più grande raduno di giovani cineasti del mondo, giunto alla XXI edizione.

IL FORMAT UNICO AL MONDO

Cinemadamare, il più grande raduno internazionale di giovani filmmaker, e il più lungo Campus della cinematografica e dell’audiovisivo, per la Formazione, per la Promozione e per la Produzione: si svolge, ogni anno, in 10 regioni italiane; dura 3 mesi; viaggia per oltre 7.500 chilometri; si ferma una settimana in ogni tappa/città; porta con sé, 60 giovani cineasti italiani e stranieri (oltre 30 nazionalità presenti) che girano decine di short movies in ogni tappa; offre a tutti anche workshop e lezioni di cinema; favorisce la creazione del pubblico per il Cinema di qualità; promuove la co-produzione tra società cinematografiche italiane e straniere; incentiva il lavoro comune tra filmmaker di diversi Paesi; valorizza territori italiani solitamente esclusi dalla grande produzione, sempre alla ricerca di nuove locations.

Appuntamento per la conferenza stampa di apertura della tappa Calabrese della XIX edizione di Cinemadamare:

ore 11.00 di lunedì, 17 luglio 2023,

presso la Sala Consiliare del municipio di Monterosso Calabro,

E anche tutti coloro che vorranno prendere parte alle riprese come attori comparse o filmmaker, sono invitati a presentarsi all’incontro.

In alternativa, per motivi logistici, tutti gli aspiranti cineasti interessati al programma, sono inviatati a conoscere i giovani registi alle ore 18:00 di lunedì 17 luglio 2023 presso:

Palazzo Mannacio a San Nicola da Crissa;

o

il Museo Civico Fortunato Gaccetta di Polia;

o

la Sala Consiliare del Comune di San Gregorio d’Ippona;

o

la Biblioteca Comunale di Dasà.

Presentazione del Programma della settimana nei borghi del Vibonese: produzioni cinematografiche, promozione di film e di filmmaker, valorizzazione del dell’area interna e realizzazione di filmati sulla vita e sulle attività sociali dei comuni; scambio di idee e di progetti tra gli autori italiani e quelli stranieri.





Interverranno:

Il Sindaco di Monterosso Calabro, Antonio Lampasi, il Sindaco di Dasà, Raffaele Scaturchio, il Sindaco di San Gregorio d’Ippona Pasquale Farfaglia, il Sindaco di San Nicola da Crissa

Giuseppe Condello e il Sindaco di Polia, Luca Alessandro; i filmmaker italiani e stranieri; il direttore di Cinemadamare, Franco Rina.

Il “focus” di Cinemadamare 2023

Monterosso Calabro, con Dasà, San Gregorio D'Ippona, San Nicola da Crissa, e Polia per una settimana (fino all’22 luglio), diventeranno un immenso set a cielo aperto, animato dai 60 filmmaker italiani e stranieri, che in uno dei punti più suggestivi di tutto lo Stivale, gireranno i loro film: cortometraggi, clip, interviste e documentari. Il 20, il 21 e il 22 luglio, poi, proiezioni pubbliche gratuite per tutti.

In occasione della conferenza stampa, si terrà anche il “Production Meeting”, ossia, la riunione che dà inizio ai lavori della settimana, e tutte le associazioni, i giovani cineasti del territorio e gli appassionati di cinema che vogliano proporsi come comparse o lavorare sui diversi set, sono invitati prendere parte all’evento per presentarsi e partecipare alle attività gratuite organizzate dalla Manifestazione.

In più, la 21.esima edizione di Cinemadamare si svolge proponendo un esperimento legato alla novità tecnologica che più di altre sta sconvolgendo il mondo della creatività artistica, e quindi anche cinematografica: l’arrivo dei software di I.A.

I giovani autori italiani e stranieri di Cinemadamare, infatti, lanciano una sfida ai programmi di Intelligenza Artificiale: in ogni settimana di Campus, quindi in ogni tappa del lungo tour, da un medesimo Soggetto vengono tratte due sceneggiature, una elaborata dall’A.I. e l’altra scritta da un gruppo di sceneggiatori. Entrambi gli “scripts”, poi, vengono trasformati in film. Una pubblica proiezione, al termine di ogni settimana, ne decreterà il migliore.

Il risultato di questo lungo esperimento di competizione tra “uomo e macchina”, sarà presentato e discusso nel corso della Festa del Cinema di Roma, in collaborazione con la “Roma Lazio Film Commission”.

A questo esperimento con i programmi di Intelligenza Artificiale parteciperà uno solo dei nostri registi, tutti gli altri gireranno film, in Monterosso Calabro, seguendo le sceneggiature scritte da loro stessi e non da A.I.

IL FORMAT DEL CAMPUS ITINERANTE

Cinemadamare, il più grande raduno internazionale di giovani filmmaker, e il più lungo Campus della cinematografia e dell’audiovisivo, per la Formazione, per la Promozione e per la Produzione, organizzato in partnership con 55 Università e Scuole di Cinema di tutti i continenti: si svolge in 9 regioni italiane; dura 3 mesi; viaggia per oltre 9.500 chilometri; si ferma una settimana in ogni tappa/città/regione; porta con sé, 60 giovani cineasti italiani e stranieri (oltre 40 nazionalità presenti), che girano decine di short movies in ogni tappa; offre a tutti anche workshop e lezioni di cinema; favorisce la creazione del pubblico per il Cinema di qualità; promuove la co-produzione tra società cinematografiche italiane e straniere; incentiva il lavoro comune tra filmmaker di diversi Paesi; valorizza territori italiani, sempre alla ricerca di nuove locations; offre gratuitamente a tutto il pubblico, in arene all’aperto, film per tutti.