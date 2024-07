Catanzaro protagonista sul Grande Schermo: "La terra senza" di Moni Ovadia

Il 27 marzo al Cinema Comunale l’anteprima nazionale del film “La terra senza” girato a Catanzaro / esordio da regista di Moni Ovadia con protagonista Carlo Greco / Fiorita: Felici di battezzare l’uscita in sala di una produzione che vede al centro la nostra citta’

CATANZARO - Città di Catanzaro sul grande schermo con i suoi palazzi storici, vicoli e luoghi simboli che rivivono nel film “La terra senza”. L’esordio da regista di Moni Ovadia, già annunciato circa due anni fa in occasione delle riprese nel Capoluogo, sarà presentato in anteprima nazionale al Cineteatro Comunale mercoledì 27 marzo, alle ore 19.30, con una serata evento a cui è prevista anche la partecipazione della produzione e di parte del cast artistico che ha lavorato sul set. Il film è tratto dall’omonima pièce teatrale, scritta da Anna Vinci, già prodotta diversi anni fa dalla Fondazione Politeama e ambientata proprio nel Capoluogo di regione. Protagonista l’attore catanzarese Carlo Greco, affiancato da Donatella Finocchiaro e Aurelio D’Amore, produttore Rean Mazzone con la sua Ila Palma, in collaborazione con Rai Cinema. Il film si avvale, inoltre, delle musiche originali di Mario Incudine. Dopo Catanzaro, il film sarà presentato al cinema Mexico di Milano l’8 aprile e al Quattro Fontane di Roma il 12 aprile prossimi.

La pellicola racconta la storia del ritorno a casa, in una terra difficile, del protagonista – costretto anni prima a fuggire lontano - e del suo scontro con la sorella, divisi da scelte di vita diverse. L’amministrazione comunale di Catanzaro, in particolare grazie all’impegno dell’ex vicesindaco Gabriella Celestino, aveva supportato la troupe del film nella logistica e nella gestione delle location tra i diversi set dell’antico Palazzo Leone nel centro storico, del cimitero, della terrazza del San Giovanni, e nella riproduzione, per esigenze artistiche, della processione della Naca.

“Abbiamo il piacere di battezzare e accompagnare l’uscita al cinema di un film che non è solo ambientato a Catanzaro, ma vede la nostra città un elemento centrale nel racconto, con i suoi luoghi e scorci suggestivi e pieni di fascino”, commenta il sindaco Nicola Fiorita. “Spero che questa produzione, sulla scorta degli altri recenti titoli cinematografici girati a Catanzaro e ben supportati dalle amministrazioni vecchie e nuove, possa contribuire a far conoscere e promuovere il nostro territorio al pubblico e nel grande circuito dell’audiovisivo. Operazioni di questo genere rappresentano opportunità preziose di lavoro e di indotto e offrono stimoli positivi per una narrazione più autentica della città”.