Cingolani: bisogna fare di più sul riciclo della plastica. "Recovery strumento per potenziare nostra economia circolare".

ROMA, 23 MAR - "Uno dei settori dell'economia circolare dove potremo fare di più è la plastica. Il suo riciclo potrebbe diventare uno dei settori più attrattivi dell'economia globale. C'è da fare molta ricerca e innovazione, ma l'Italia ha tante competenze in materia. Abbiamo molto da fare, senza mettere in ginocchio un settore che dà da lavorare a tante persone. Un altro settore dove abbiamo margini di miglioramento è quello della carta".

Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, intervenendo alla presentazione del Rapporto 2021 sull'economia circolare del Circular Economy Network. "Siamo una nazione guida in Europa nell'economia circolare - ha detto ancora Cingolani. Ricicliamo quasi il doppio della media europea, il nostro tasso di circolarità è un terzo superiore a quello della Ue. Il settore occupa in Italia 112.000 persone e fattura 70 miliardi all'anno. Ma dobbiamo potenziare ancora la nostra capacità.

Il Recovery Plan può diventare lo strumento per farlo. L'Italia deve diventare un riferimento per la circolarità non solo per l'Europa, ma per tutto il mondo".