Clarizio significa Famiglia | Primo appuntamento di E Chi Si Rassegna? Festival giovane comico-musicale

Primo appuntamento di E CHI SI RASSEGNA? Festival giovane comico-musicale "Clarizio significa famiglia" con Alberto Clarizio

SABATO 11 MARZO 2023 ore 19.00 Teatro LabArca | via Marco d’Oggiono 1, Milano

Alberto Clarizio, classe ‘96, barese di nascita, milanese per adozione, dice di essere un guitto per vocazione. Si diploma all'accademia del Centro Teatro Attivo. In “Clarizio significa famiglia” racconta la sua biografia, in particolare la scelta di diventare attore di professione e le reazioni che questa decisione ha causato in famiglia. Lo spettacolo ha debuttato a Zelig il 29 novembre 2022, e ha vinto, insieme a Alice Gagno, la prima edizione del contest "Open Mic". “Da sempre la mia specialità è dire cose sbagliate nel momento sbagliato ma finalmente il palco sembra essere almeno il posto giusto. Commenta sempre dicevano le prof ai miei. E così nasce questo spettacolo, osservando e commentando il mio intenso quarto di secolo: dalle scene di una famiglia come la mia, normale solo all'apparenza, alla decisione di lasciare la Bocconi per spiccare il volo. È l'atterraggio che poteva andare meglio.”

prenotazioni a prenotazioni@lab-arca.it | 02 36753473

Biglietti online disponibili su Eventbrite

Ingresso con consumazione 12 euro | senza consumazione 10 euro

Seguici sul nostro profilo ufficiale IG @echisirassegna

Maggiori info su www.lab-arca.it