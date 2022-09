Clima: estate mai così calda nell'emisfero nord della Terra. Scienziati Noaa stimano il 2020 fra i 5 anni più roventi.

ROMA, 17 SET - L'emisfero settentrionale della Terra ha avuto la sua estate più calda mai registrata in 141 anni: la stagione di 3 mesi, da giugno ad agosto 2020, è stata l'estate meteorologica più calda, superando le due precedenti più calde, quelle del 2019 e del 2016.

Per il mondo nel suo insieme é stata la terza stagione estiva più calda. Quanto al solo mese di agosto è stato il secondo più caldo mai registrato per il mondo. In generale, i dieci mesi di agosto più caldi sono stati registrati dal 1998 con i cinque più caldi dal 2015.

A dirlo sono gli scienziati dei Centri nazionali per le informazioni ambientali della Noaa (l'Agenzia nazionale statunitense specializzata in oceanografia e questioni atmosferiche), secondo cui il 2020 sembra destinato a piazzarsi tra i cinque anni più caldi in assoluto. In particolare, gli scienziati spiegano che in agosto la temperatura media globale della superficie terrestre e oceanica é stata 0,94 gradi centigradi sopra la media del 20/o secolo, che è stata di 15,6 gradi, rendendolo il secondo agosto più caldo dopo quello del 2016.

L'emisfero settentrionale ha avuto il suo agosto più caldo mai registrato da quando si fanno le rilevazioni, con una differenza di temperatura dalla media di 1,19 gradi centigradi, superando il record precedente stabilito nell'agosto 2016. Per la Terra nel suo insieme, i tre mesi estivi 2020 si sono piazzati al terzo posto nella classifica del record di caldo, con 0,92 gradi sopra la media del XX secolo.

Più in dettaglio, il ghiaccio marino artico ha continuato a diminuire: l'estensione media del ghiaccio marino artico ad agosto è stata la terza più piccola mai registrata, il 29,4% al di sotto della media del periodo 1981-2010, secondo l'analisi del National Snow and Ice Data Center. L'estensione del ghiaccio marino antartico é rimasta quasi normale, con la sua copertura più estesa dal 2016.

Il Nord America nel suo complesso ha avuto il suo agosto più caldo mai registrato, battendo il precedente record stabilito nel 2011. Infine, Europa, Asia e la regione dei Caraibi hanno avuto il periodo gennaio-agosto più caldo mai registrato. La temperatura media da inizio anno del Sud America si è classificata come la seconda più calda mai registrata.