Scuola. Collaborazione Istituzionale: incontro tra il Sindaco Fiorita e la DS De Luca dell’IC Don Milani-Sala. I dettagli

Collaborazione Istituzionale: incontro tra il Sindaco Fiorita e la DS De Luca dell’I.C. Don Milani-Sala. Non è certo una novità come la Scuola e l’Istruzione rappresentino uno dei pilastri dell’agire politico dell’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Nicola Fiorita.

Invero, già in campagna elettorale, il primo cittadino aveva palesato un preciso interesse tanto su un piano culturale quanto strutturale per le Scuole della città, fra le quali l’I. C. Don Milani-Sala, un Istituto in forte crescita grazie anche ad una offerta formativa all’avanguardia, ma che presenta in alcuni plessi carenze strutturali dettati da spazi insufficienti rispetto all’alto numero di iscritti.

Orbene, se sovente quanto dichiarato in campagna elettorale va dileguandosi al momento dell’elezione, questo non può certamente dirsi per il sindaco Fiorita il quale ha incontrato la DS dell’I.C. Don Milani – Prof.ssa Cinzia Emanuela De Luca – rinnovando l’impegno dell’Amministrazione comunale, pur nelle difficoltà del caso, ad intervenire per risolvere la questione. Un confronto ricco di riflessioni cui ne seguiranno altri successivamente e, soprattutto, la consapevolezza che una sana e leale collaborazione istituzionale rappresenta la strada maestra per far crescere la città a partire dalla Scuola.