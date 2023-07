Collaborazione istituzionale tra scuola e comune: una nuova targa per l'IC Don Milani Sala. Nella vita pubblica, così come nella quotidianità degli eventi, spesso sono i piccoli gesti a rappresentare la grandezza dei rapporti, della collaborazione e della unità di intenti.

Accade, ed è accaduto, che il mini-sindaco dell'I.C. Don Milani-Sala scrive una lettera al Primo Cittadino Nicola Fiorita, rilevando come l'insegna della propria Scuola sia illeggibile dall'usura del tempo e richiedendone una nuova. Accade, ed è accaduto, che il Sindaco risponda immediatamente, affidando al Presidente del Consiglio Comunale, Gianmichele Bosco, e al Consigliere Gregorio Buccolieri, di concordare con i diretti interessati dell'istituzione scolastica, il tipo di insegna e di procedere a soddisfare la richiesta. Accade, ed è accaduto, che Bosco e Buccolieri, si attivano subito e, in collaborazione con la DS, Prof.ssa Cinzia Emanuela De Luca ed il suo team, individuano misure e grafica. La targa è stata consegnata all'evento del Centenario della nascita di Don Lorenzo Milani organizzato dall'Istituto che porta il suo nome. Un esempio bellissimo per tutti gli studenti: la Scuola chiama e il Comune risponde. Ma non finisce qui. L'Amministrazione Comunale dimostra quanto, quell'atto simbolico di vicinanza al mondo della Scuola sia sentito. La targa viene apposta all'edificio sotto l'attenta supervisione di Bosco e Buccolieri, la cui presenza è particolarmente significativa: l'Amministrazione Comunale è presente. Esprime gratitudine la DS De Luca, rimarcando come la leale collaborazione istituzionale rappresenti la strada maestra per fare crescere la città, il cui futuro risiede proprio tra i banchi della Scuola e plaudendo inoltre per l'affidamento della gara per il completamento dell'edificio di Santo Ianni.

Accade ed è accaduto, o forse è più corretto dire “succede, ed è un successo”.

Perché quando si lavora insieme per il bene comune, è davvero un successo.









In foto, il consigliere Buccolieri, la DS De Luca e il Presidente del Consiglio Comunale Gianmichele Bosco