Colpo del Genoa, Roma ko, finisce 4-1. Mourinho Analizza la Sconfitta 4-1 della Roma contro il Genoa: una lezione da imparare. Video

José Mourinho Commenta la Sconfitta della Roma contro il Genoa: "Dura Lezione per noi”

Nel post-partita della partita tra Genoa e Roma, conclusasi con un netto 4-1 a favore del Genoa, il manager della Roma, José Mourinho, ha condiviso le sue impressioni su quanto accaduto sul campo. Mourinho, noto per la sua passione e la sua eloquenza, ha fornito una reazione onesta e riflessiva alla sconfitta della sua squadra.

Mourinho, inizialmente con il suo caratteristico temperamento, ha ammesso che questa è stata una partita difficile per la sua squadra e che il Genoa ha dimostrato di essere una squadra competitiva. Ha detto: "È stata una dura lezione per noi stasera. Il Genoa ha giocato con grande determinazione e merita il credito per la loro prestazione."

Il manager portoghese ha anche elogiato il Genoa per la loro organizzazione difensiva e la loro abilità nel sfruttare le opportunità offensive. Ha continuato: "Hanno difeso bene e sono stati letali in contropiede. Noi abbiamo commesso alcuni errori che hanno permesso loro di segnare, e dobbiamo imparare da queste situazioni."

Mourinho, noto per la sua abilità nel motivare i suoi giocatori, ha sottolineato che questa sconfitta non deve demoralizzare la sua squadra. Ha detto: "Ora è il momento di lavorare più duramente che mai. Le sconfitte fanno parte del calcio, ma ciò che conta è come reagiamo ad esse. Dobbiamo imparare dagli errori e cercare di migliorare."

Il manager portoghese ha anche risposto a domande sulla tattica della sua squadra e sui suoi piani per il futuro. Ha affermato: "Stiamo ancora cercando di trovare il nostro equilibrio. Abbiamo giocatori di talento, ma ci vuole tempo per costruire una squadra coesa. Continueremo a lavorare duramente per migliorare e per cercare di raggiungere i nostri obiettivi."

Infine, Mourinho ha concluso l'intervista ringraziando i tifosi della Roma per il loro sostegno e ha promesso di lavorare sodo per portare successo al club. Ha detto: "I nostri tifosi sono fantastici, e vogliamo dar loro delle gioie. Lavoreremo senza sosta per cercare di raggiungere i nostri obiettivi e per portare la Roma al successo."

In conclusione, José Mourinho ha affrontato la sconfitta della Roma con dignità e determinazione. La sua franchezza e la sua promessa di lavorare duramente per migliorare sono segni di un leader che cerca costantemente di superare le sfide. Gli appassionati della Roma possono sicuramente aspettarsi un Mourinho determinato a riportare la squadra alla vittoria nelle prossime partite.



La cronaca

Impresa del Genoa che conquista la prima vittoria casalinga che con una prova praticamente perfetta abbatte la Roma di Mourinho, al quale non basta chiudere la gara con quattro attaccanti per intaccare il successo dei rossoblù.

L'illusorio pareggio di Cristante al gol iniziale di Gudmundsson non ha reso meno amara la sconfitta ai giallorossi che hanno subito il secondo a fine primo tempo, Retegui, per poi crollare nella ripresa sotto i colpi di Thorsby e di Messias. E al triplice fischio non manca la contestazione dei duemila tifosi giallorossi arrivati fino a Genova. Gilardino schiera il Genoa con il 3-5-2 inserendo a sorpresa il giovanissimo, classe 2004, Matturro, all'esordio in serie A.

Mentre Mourinho si affida a Pellegrini e Dybala alle spalle di Lukaku. Rossoblù che trascinati dal pubblico di casa partono subito forti. Al 4' Llorente anticipa di un soffio Retegui ma un minuto dopo padroni di casa in vantaggio. Strootman recupera palla sulla trequarti e serve in area Gudmundsson che con un preciso sinistro rasoterra batte Rui Patricio. Forte del vantaggio il Genoa spinge e al 9' Frendrup sfiora in area piccola un cross di Strootman. Con il passare dei minuti però la Roma alza il baricentro anche perché il Genoa perde Badelj per problemi muscolari già al decimo. E al 22' ecco il pareggio degli ospiti. Spinazzola a sinistra si libera di Sabelli e pennella un cross perfetto per l'inserimento di Cristante che di testa sorprende tutti. Poco dopo fuori anche Llorente, infortunio muscolare, per Bove con Cristante che arretra mentre il Genoa perde anche Strootman, problema al flessore, sostituito da Kutlu. La Roma ormai comanda il gioco ma senza concretizzare e nel finale il Genoa ritrova il vantaggio. Merito di Gudmundsson che parte da metà campo, si libera di tre avversari in dribbling e serve Thorsby, il norvegese serve di prima intenzione Retegui che controlla e batte Rui Patricio. Ancora cambi nell'intervallo con De Winter per Sabelli e Belotti per Mancini e Roma aggressiva alla ricerca del pari. Ma sono i padroni di casa dopo aver controllato la furia giallorossa a passare ancora al 29' con Thorsby che sul secondo palo insacca il pallone prolungato da Dragusin su angolo di Gudmundsson e al 36' Messias sigla il poker bagnando l'esordio in rossoblù su assist di Frendrup e regalando il poker ai suoi. Mourinho chiude la gara con quattro attaccanti ma non raccoglie praticamente nulla se non la contestazione e il pensiero di trovarsi con cinque punti, tre sconfitte e undici reti subite in sei gare.

Tris Thorsby, poker Messias – Si riparte con De Winter al posto dell’acciaccato Sabelli e una sceneggiatura che vede la Roma fare la partita per sparigliare le carte. Dietro abbiamo i tentacoli per arpionare palloni che rimbalziamo quando i giallorossi inseriscono le marce alte per sviluppare trame sulle fasce e perforare le linee nel tentativo di entrare nei sedici metri. La pressione è insistente. Teniamo botta sostenuti dal tifo della ‘bombonera’. Fiato in campo, fiato fuori. E’ il festival della consapevolezza e della sofferenza. C’è da stringere le mascelle e legare i denti con un filo di quelli buoni. Siamo un tutt’uno ed è bello così. Spazziamo lo spazzabile senza badare a fronzoli, concedendo angoli e restando compatti. Martinez pulisce l’area di atomi e particelle, ha le occasioni per mettersi in mostra. Prima della mezzora serviamo il tris. Sul corner è Thorsby ad accendere la luce green di testa. Dentro Messias per Matturro ed è proprio lo Junior a fare il senior e infilare il quarto con una girata di sinistro. Più di così.



Genoa-Roma 4-1 | Il Grifone travolge i Giallorossi!: Gol e Highlights | Serie A TIM 2023/24