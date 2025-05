Colpo salvezza del Castrovillari: 3-1 ad Ardore e permanenza in Eccellenza (Video)

Tempo di lettura: ~3 min

ARDORE - Si è disputato oggi pomeriggio, presso lo stadio di Contrada Vescovado ad Ardore, con inizio alle ore 15.30, la gara di play out tra l’Ardore ed il Castrovillari. La gara è terminata con la vittoria dei lupi cosentini per 3 a 1 (che avevano solo la vittoria a disposizione per poter salvare la stagione) e, di conseguenza, a loro va il merito di aver ottenuto un risultato che alla vigilia sembrava non essere facile da conseguire. Ricordiamo che i rossoneri di mister Micieli, soltanto una quindicina di giorni fa, erano stati penalizzati dalla federazione sportiva, sia in primo grado che poi in appello, ad una penalizzazione di ben 9 punti di cui uno da scontare subito e otto nella stagione successiva. A seguito di ciò c’è stata l’inversione di campo per la disputa del play out, ossia si è giocato ad Ardore anziché a Castrovillari e gli amaranto quindi disponevano di due risultati su tre.

Per l’Ardore le cose si erano subito messe bene, infatti dopo un possesso palla e territoriale durato circa mezz’ora, gli amaranto di mister Criaco sono riusciti a passare in vantaggio con un bel goal di Nucera, catapultatosi di testa in area a seguito di un calcio d’angolo, e ribattendo in rete da distanza ravvicinata per il vantaggio degli amaranto. La strada sembrava in discesa, ma poi c’è stato un blackout generale e le cose si sono subito complicate, complice anche una direzione di gara (Idone di Reggio Cal.) non proprio al top. Infatti, i ragazzi di mister Micieli hanno preso coraggio e conquistato una porzione di centrocampo e al 38’ pt con Falzone pareggiano la gara che si conclude nel primo tempo con il pari, risultato ancora favorevole all’Ardore.

Nella ripresa succede ben poco e la gara ai 90’ si chiude sul pari 1-1. Nei supplementari il Castrovillari approfitta della maggior stanchezza fisica dei padroni di casa e al 15’ del primo tempo supplementare passano in vantaggio con un eurogoal di Montano, che da circa 35 metri scaglia un tiro che sorprende Fraga (1-2) fuori dai pali. Gli amaranto non ci stanno e mister Criaco effettua una serie di cambi per cercare di scuotere la sua squadra, ma quando si stava producendo il massimo sforzo ci ha messo lo zampino l’arbitro Idone decretando un rigore apparso dalla tribuna parecchio discutibile. Sul dischetto si presenta Habachi che non sbaglia e porta a tre il vantaggio per gli ospiti (1-3). Dopo qualche minuto di recupero il triplice fischio decreta il verdetto: salvezza per il Castrovillari e retrocessione in Promozione per l’Ardore. Ovviamente sentimenti contrapposti negli spogliatoi, euforia in quello dei lupi cosentini e di profonda amarezza in quello amaranto dell’Ardore. Dalle prime dichiarazioni acquisite sul campo sembrerebbe che mister Criaco non rinnovi la sua presenza in panchina per l’Ardore nella prossima stagione in Promozione (cosa che avrebbe confermato, sembrerebbe, anche nel caso di esito positivo dell’incontro odierno), mentre mister Micieli si affida alle decisione della società per continuare in questa esperienza.

Tabellino:

Ardore Vs Castrovillari:1 (4’ pt Nucvera) – 3 (38’ pt Falzone), 15’ 1 pts Montano, 14’ sts Habachi su rig.)

Le formazioni:

Ardore: Fraga 6, Trichilo 6 (16 st Trtomba sv), Morabito 5,5, De Stefano 6 (15’ td Mancuso sv), Murdaca 6, Nucera 7, Cimino 6 (30’ st Pipicella 6), Panetta 6 (38’ st Parafioriti 6) Lorenzoni 5 (41’ st Carvalho 6), Martino 6, Sow 6,5. All. A. Criaco 6

Castrovillari: Ammirati 6, Soares 6, Continente 6,5, Ortiz 6, Parrotta 6 (15’ st Palermo 6), Toziano 5,5 (13’ st La Face sv), Golia 6 (5’ st Montano 6,5), Acosta 7,5, Falzone 6,5, Habachi 7, Visciglia 6 (12’ st Fazio 6). All. E. Micieli 7

Pasquale Rosaci

