Incendio a Caulonia: i Vvf a protezione del Santuario Madonna dello Scoglio

Combattendo l'incendio a Caulonia: protezione del Santuario Madonna dello Scoglio

Incendio boschivo nel reggino. Continua il lavoro delle squadre per l’incendio che da giorni sta interessando il comune di Caulonia (RC), in particolare la località di Vincilago. Sul posto due squadre a terra ed il direttore delle operazioni di spegnimento (DOS) dei vigili del fuoco del Comando di Reggio Calabria, col supporto aereo di due canadair, un elicottero Vf drago114 e un velivolo per l’antincendio regionale.

Al momento le squadre a terra stanno operando a salvaguardia del Santuario Madonna dello Scoglio.