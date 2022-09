Come funziona il conto corrente online? Le risposte a tutte le domande

Oggi affrontiamo un argomento che riscuote sempre un certo interesse, soprattutto a seguito delle restrizioni imposte dal Governo e dal momento di grande crisi ed incertezza che stiamo vivendo: la banca online ed il conto corrente digitale. Stiamo parlando di un servizio che per i più avvezzi alla tecnologia è diventato parte della quotidianità ma che per chi non ha molta pratica con PC e smartphone può essere motivo di sospetto e poca fiducia.

Ecco perché chiariremo brevemente tutti i dubbi e le perplessità riscontrate sul conto corrente on line zero spese e sulle ragioni per cui questo risulti essere una scelta conveniente in termini di risparmio di tempo e denaro. Dopotutto le novità inizialmente possono spaventare o risultare difficili da comprendere e accogliere ma è tutta una questione legata all’impatto iniziale. Con il tempo ci si abitua a ciò che è nuovo e, come nel caso del conto corrente online, ci si rende conto di non poterne fare più a meno.

Che cos’è un conto online zero spese?

Si tratta di un conto corrente standard che, tuttavia, viene aperto senza il bisogno di essere fisicamente presente davanti ad un interlocutore. La procedura è quella che conosci e che avrai già sperimentato ma avviene attraverso una piattaforma on-line con la quale comunicherai i tuoi dati anagrafici, i tuoi documenti di identità e tutte le informazioni necessarie all’apertura del conto. Il software verificherà la tua identità e ti comunicherà in pochi istanti se l’operazione è andata a buon fine.

Successivamente riceverai per mail e per posta tutto ciò che ti servirà per iniziare ad usare il tuo conto online zero spese tra cui carta di debito, prepagata, carta di credito e relativa documentazione. Questi software lavorano e agiscono su protocolli di comunicazione infrangibili e sicuri per cui i tuoi dati saranno sempre protetti con il massimo rigore in ottemperanza alle norme comunitarie sulla sicurezza informatica.

Il conto online non è un conto “spirituale” ma esiste veramente solo che non richiede la presenza fisica di un incaricato per versare denaro, effettuare pagamenti o fare qualsiasi altra operazione. Questo è dovuto al fatto per cui il conto corrente online viene gestito tramite sofisticati strumenti web pensati per essere facili da utilizzare e comprensibili a tutti. Ovviamente stiamo parlando di strumenti ad elevata tecnologia per cui la sicurezza non è assolutamente in discussione.

Quindi potrai svolgere tutte le operazioni di cui hai bisogno attraverso tecnologie molto avanzate come la richiesta di un finanziamento o il pagamento dell’F24 procedendo in autonomia. Se avrai bisogno di supporto potrai contattare l’operatore tramite gli strumenti digitali messi a tua disposizione che sono sempre attivi ed estremamente efficienti.

Quanto costa un conto corrente online?

Il conto corrente online è rinomato proprio perché è a zero spese. Il motivo risiede nel fatto che l’assenza di intermediari fisici e di sedi permette alla banca di risparmiare notevolmente sui costi di gestione che, di conseguenza, non vanno a ricadere sull’utente finale. Ecco spiegato il perché i conti correnti online sono gratuiti o quasi e perché sono sempre più richiesti.

Le spese di gestione potrebbero variare in base al tipo di conto aperto e alle operazioni compiute per cui, solitamente, vengono applicate delle commissioni come per il pagamento dei bollettini o per il prelievo su circuiti differenti da quello della propria banca. In ogni caso le spese sono davvero trascurabili ed è questo il maggior vantaggio che rende il conto corrente online così competitivo sul mercato dei prodotti finanziari.

Come si apre il conto corrente online?

Il conto corrente online si apre in poche mosse, collegandosi sul sito web della banca selezionata. Occorrerà seguire una semplicissima procedura di riconoscimento e la compilazione di dati anagrafici per l’apertura del conto. L’apertura di un conto corrente online è volutamente semplificata per consentire a tutti di avere accesso a partire da una semplicissima attività di registrazione. Alcune banche per esempio mettono a disposizione anche l’apertura della PEC o della firma digitale proprio per semplificare al massimo l’intervento del cliente.

Entro breve tempo dalle operazioni di registrazione il conto sarà aperto e utilizzabile e l’utente riceverà per posta anche la carta di debito o di credito selezionata. La sicurezza è garantita da criteri di autenticazione forte, ovvero regolamentati da norme europee e pensati proprio per eludere tutti i possibili tentativi di frode. Quello più diffuso è l’invio della OTP, una password utilizzabile una sola volta che l’utente riceve via sms sul proprio smartphone e che scade dopo l’utilizzo. Quindi anche dal punto di vista della sicurezza informatica questi conti sono avanzatissimi.

È sempre attivo? Ci sono orari?

Ovviamente è sempre attivo ed è il maggior vantaggio del conto corrente online. Difatti questo consente di effettuare qualsiasi operazione in qualsiasi orario e da qualsiasi luogo a patto che si possiedano le credenziali di accesso al proprio conto. Ad esempio se hai dimenticato di pagare l’F24 e ti trovi all’estero non avrai alcun problema perché ti basterà connetterti al tuo conto ed effettuare in tutta sicurezza e velocità l’operazione.