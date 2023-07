Come prepararsi all’ingresso in una nuova azienda

Hai finalmente trovato l’impiego dei tuoi sogni? Hai superato tutti i colloqui? Sei ad un passo dall’ingresso in azienda e ti assale qualche dubbio? Niente paura, oggi vogliamo svelarti come prepararti all’ingresso nella tua nuova azienda e lasciare subito un’immagine positiva di te.

Sappiamo bene che entrare in un team già affiatato può mettere in difficoltà, soprattutto le persone più timide e riservate. Niente paura però, con le tue competenze e con una buona dose di empatia riuscirai velocemente a farti accettare e diventare parte della squadra. Ma cosa puoi fare per prepararti? Ecco qualche suggerimento svelato da coach ed HR esperti del mondo del lavoro.

Fai la tua ricerca

Una delle prime cose che dovresti fare prima di iniziare a lavorare in una nuova azienda è quella di fare una ricerca approfondita sull'azienda stessa. Questo ti aiuterà a capire meglio la cultura aziendale, le politiche e le procedure interne, nonché le aspettative del tuo lavoro. Per esempio, leggendo recensioni su GoWork potresti trovare maggiori dettagli sul mood e sull’ambiente trovando il giusto look per presentarti ma anche come porti nei riguardi di ciascun membro della squadra.

Fatti un'idea della tua posizione

Prima di iniziare il tuo nuovo lavoro, fai del tuo meglio per capire quale sarà il tuo ruolo e quali saranno le tue responsabilità. Chiedi al tuo futuro datore di lavoro o ai colleghi se puoi avere una descrizione più dettagliata del tuo lavoro e delle attività che svolgerai.

Vestiti in modo appropriato

La prima impressione conta molto quando si inizia in una nuova azienda: indossa abiti che siano adeguati all'ambiente e rispettino il dress code dell'azienda; se non sei sicuro di quale sia il dress code, chiedi ai tuoi futuri colleghi o al tuo datore di lavoro.

Fai un’ottima prima impressione

Fare una buona prima impressione è essenziale quando si entra in una nuova azienda: cerca di mostrare un atteggiamento positivo e di essere aperto nei confronti dei tuoi colleghi, sii disponibile e rispettoso, ma anche sicuro di te stesso.

Familiarizzati con i tuoi colleghi

È importante prendere il tempo per familiarizzare con i tuoi colleghi: presentati e cerca di conoscere le persone con cui lavorerai, cerca di capire le dinamiche e il modo in cui il lavoro viene svolto all'interno dell'azienda.

Sii pronto a imparare

Anche se hai una vasta esperienza nel tuo settore, ogni azienda ha le proprie regole e procedure; chiedi ai tuoi colleghi e al tuo datore di lavoro se ci sono corsi di formazione o altre risorse che ti aiuteranno a prepararti per il tuo nuovo lavoro.

Mantieni un atteggiamento positivo

Lavorare in un ambiente nuovo può essere difficile, ma è importante mantenere un atteggiamento positivo. Cerca di essere aperto e adattabile ai cambiamenti e di essere proattivo, mostrandoti pieno di iniziativa nel lavoro che ti viene assegnato.

Chiedi feedback

Chiedere feedback ai tuoi colleghi o al tuo datore di lavoro può aiutarti a migliorare nel tuo lavoro e dimostrare che sei impegnato a crescere professionalmente; sicuramente confrontandoti con gli altri membri della squadra potrai creare un legame con loro.