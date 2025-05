Come si fa a piangere 50.000 morti?: anche Soverato partecipa all’iniziativa nazionale per Gaza

Tempo di lettura: ~2 min

Soverato, 24 maggio 2025 – Un lenzuolo bianco appeso a una finestra. Un gesto silenzioso, ma carico di significato. Anche Soverato ha scelto di partecipare oggi all’iniziativa nazionale in memoria delle oltre 50.000 vittime civili a Gaza, rispondendo all'appello di chi chiede che il dolore e l’ingiustizia non restino invisibili.

Davanti al municipio, le finestre si sono riempite di lenzuoli candidi: “Un simbolo semplice, ma potente – spiega il comunicato del Comune – come i corpi che il mondo non vuole vedere. Come il silenzio che, oggi, grida”.

Il lenzuolo bianco: un messaggio visibile di solidarietà

La campagna invita cittadini, associazioni e attività commerciali ad appendere un lenzuolo bianco dalle proprie finestre o balconi e a condividerne l'immagine sui social, accompagnata dall’hashtag dedicato. Un modo per dare voce a chi non può più parlare, per ricordare che dietro ai numeri ci sono volti, storie, famiglie spezzate.

“Come si fa a piangere 50.000 morti?”, si legge sul manifesto dell’iniziativa. Una domanda retorica, ma necessaria. Serve empatia, serve memoria, serve presenza.

Soverato si unisce all’Italia che non resta indifferente

L’amministrazione comunale ha voluto lanciare un messaggio chiaro: l’umanità deve prevalere. “Soverato non resta in silenzio di fronte al dolore che colpisce civili innocenti. Appendere un lenzuolo bianco è un piccolo gesto, ma insieme può diventare un grido collettivo per la pace e la giustizia”, ha dichiarato il sindaco.

Come partecipare all’iniziativa

Appendete un lenzuolo bianco dalla finestra di casa, della vostra sede associativa o della vostra attività.

Scattate una foto e pubblicatela sui social con un messaggio di solidarietà.

Usate gli hashtag #LenzuoloBianco #Gaza #Memoria50mila #SoveratoPerLaPace

