Come vestirsi per andare in montagna in inverno

Se abbiamo in programma di passare qualche giorno sulla neve, per trascorrere in montagna le nostre vacanze invernali, è importante scegliere con cura quali indumenti decidere di mettere in valigia.

Per quanto riguarda l’abbigliamento puoi ragionare con la logica degli strati. In poche parole è meglio avere sempre uno strato di vestiti pronto da togliere all’occorrenza, se dovessimo avvertire caldo.

Per quanto riguarda le calzature un must da avere sono gli stivali da neve Moon Boot, un’icona del Made in Italy dal 1970. Se decidi di indossare questi stivali ti consigliamo di scegliere dei leggings aderenti o dei pantaloni attillati per creare un certo distacco tra la parte superiore del tuo abbigliamento e le calzature.

INTIMO E PARTE SUPERIORE

Quando si tratta di abbigliamento invernale, viste le temperature che possiamo trovarci ad affrontare, non bisogna sottovalutare nessun aspetto del nostro vestiario. È importante dare il giusto peso già all’intimo che deve essere termico.

Il consiglio è quello di optare per una maglia termica e per un paio di leggings per scaldare la parte inferiore del corpo.

Per quanto riguarda la parte superiore del corpo, quella esposta alla temperature più basse, sono due le opzioni che ti consigliamo: felpa o maglione. La felpa è meglio che sia in pile, un materiale che permette un alto isolamento dal freddo, mentre il maglione è una soluzione per tutti coloro che sopportano più facilmente le temperature più pungenti.

COMPLETO DA SCI

Il completo da sci è fondamentale se ti rechi in montagna per fare delle passeggiate nella neve o se vai in montagna per sciare.

La scelta del modello del completo da sci adatto alle nostre esigenze è davvero importante, ma una delle prime cose da prendere in considerazione è il valore del WPT (WaterShield Protection Technology) che indica il grado di resistenza all’acqua al vento.

SCIARPA, GUANTI E CAPPELLO

Accessori che non possono assolutamente mancare nelle nostre giornate in montagna, anche se solo per una rapida gita, sono la sciarpa, cappello e guanti.

per quello che riguarda la protezione delle mani, dal freddo e dagli agenti atmosferici, è sempre consigliata l’accoppiata guanti da sci e sottoguanti.

I guanti da sci, infatti, sono molto caldi ma soprattutto impermeabili e ti permettono quindi di entrare in contatto con ghiaccio e neve senza bagnarti la mano.

I sottoguanti, in caso di temperature davvero pungenti, sono a dir poco indispensabili. Molti modelli che si trovano adesso in commercio sono studiati per permetterti di utilizzare anche il proprio smartphone, nel caso volessi fare video, fotografie o semplicemente messaggiare durante le tue passeggiate in montagna.

LE CALZATURE

Non si possono dimenticare le calzature che devono essere, soprattutto, impermeabili, calde e confortevoli.

Come detto prima la calzatura che unisce tutte queste caratteristiche importanti allo stile, sono gli stivali doposci Moon Boot.

Questo famoso marchio, ambasciatore del made in Italy nel mondo, nella sua collezione può vantare anche diversi modelli adatti alla vita cittadina che mettono d’accordo eleganza e funzionalità.