Commissione UE sospende patto stabilità e apre a Coronabond #AndraTuttoBene #IoRestoaCasa

Commissione ue sospende patto stabilità e apre a Coronabond. Spagna, 1.000 morti. Francia, Macron: 'crisi solo a inizio'

ROMA, 21 MAR - La Commissione europea ha attivato la clausola di salvaguardia del Patto di stabilità, che consentirà ai governi di "pompare denaro nel sistema finché serve": l'annuncio della presidente Von der Leyen, che apre ai coronabond. Sul tavolo anche la proposta del premier Conte sull'utilizzo del Mes. Il presidente del Consiglio europeo Michel scrive a Mattarella: "La risposta dell'Italia è un modello per molti, non solo in Europa". In Spagna oltre mille morti. La Francia è solo "all'inizio della crisi", avverte Macron. Salgono a 184 le vittime in Regno Unito

Che cosa prevede la clausola

Nello specifico, la clausola prevede che, "in periodi di severa recessione per la Ue e la zona euro, gli Stati possono temporaneamente allontanarsi dall'aggiustamento verso l'obiettivo di medio termine (OMT), posto che ciò non metta a rischio la sostenibilità di bilancio nel medio termine" (LA MAPPA DEL CONTAGIO - I REGIONI CON IL MAGGIOR NUMERO DI CONTAGI).

Dombrovskis: "Stop patto libera mani ai governi"

Con la clausola di salvaguardia "il nostro obiettivo è assicurare che gli Stati possano rispondere pienamente alla sfida senza precedenti che affrontano con la pandemia", ha spiegato il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis. "Questa flessibilità temporanea - ha poi aggiunto - aiuterà le autorità nazionali a fare tutto quello che possono per sostenere i loro sistemi sanitari, imprese e lavoratori. Continueremo ad agire con decisione e in piena solidarietà con gli Stati membri in questo momento di bisogno".

Conte: "Reazione europea sia coordinata e tempestiva"

Per Conte si tratta di "un ulteriore, importante strumento che tornerà utile a integrare la strategia di risposta europea alle gravi conseguenze sociali ed economiche dell’emergenza sanitaria da coronavirus", come ha fatto sapere in una nota. La sua speranza è però che si continui a lavorare "per arricchire il ventaglio degli strumenti messi in campo in modo da rendere la reazione europea coordinata, forte, tempestiva".

Gentiloni: "Aperta strada a risposta coordinata"

"Stiamo facendo un ulteriore passo senza precedenti. Attivare la clausola di salvaguardia apre la strada a una risposta fiscale forte e coordinata all'immensa sfida che affrontiamo collettivamente", ha spiegato invece il commissario agli Affari economici Paolo Gentiloni. "Sono fiducioso che il Consiglio darà rapido consenso a questa proposta necessaria", ha precisato.