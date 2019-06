Comunali 2019. Lega conquista tanti comuni. Pd siamo l'unica alternativa. Ecco tutti i dettagli

ROMA, 10 GIUGNO - Il centrosinistra si conferma a Prato, Reggio Emilia e Cremona ai ballottaggi delle elezioni comunali 2019. Livorno torna a sinistra, ma Ferrara dopo 69 anni passa a un sindaco sostenuto da Lega e centrodestra, e anche Forlì va al centrodestra. Al sud il centrosinistra vince ad Avellino. Al centrodestra anche Ascoli Piceno, Biella, Vercelli, Foggia e Potenza. Il Movimento Cinque Stelle vince a Campobasso, unico ballottaggio per i pentastellati. Il centrosinistra strappa Rovigo al centrodestra. "Straordinarie vittorie della Lega ai ballottaggi, abbiamo eletto sindaci dove governava la sinistra da settant'anni!", ha commentato Matteo Salvini. "Belle vittorie e belle conferme. L'alternativa a Salvini c'è ed è un nuovo centrosinistra. E siamo solo all'inizio", sono state le parole del segretario dem Nicola Zingaretti.

Le sfide principali dei ballottaggi

Nei due capoluoghi di Regione protagonisti del secondo turno di queste elezioni comunali, a Potenza Mario Guarente del centrodestra sconfigge di misura lo sfidante Valerio Tramutoli, mentre a Campobasso Roberto Gravina (M5S) è il nuovo sindaco. Sconfitta Maria Domenica D'Alessandro del centrodestra.

A Foggia invece Franco Landella, il sindaco uscente sostenuto dal centrodestra che al primo turno ha ottenuto il 46,11%, ha vinto anche il ballottaggio riconfermandosi sindaco. Sconfitto il candidato di centrosinistra Pippo Cavaliere, presidente della Fondazione Buon Samaritano.

In Campania sono stati chiamati al voto 17 comuni. Ad Avellino la corsa tra due candidati di centrosinistra è stata vinta da Gianluca Festa, sostenuto da liste civiche, che con il 51,4% ha battuto Luca Cipriano. Nell'altro 'derby', quello andato in scena ad Ascoli Piceno, ha vinto il ballottaggio Marco Fioravanti, che ha sconfitto il candidato civico di centrodestra Piero Celani.

In Toscana il voto a Livorno e a Prato. Dopo cinque anni di amministrazione pentastellata, Livorno torna ad essere governata da una amministrazione di centrosinistra. Il nuovo primo cittadino è Luca Salvetti, che ha staccato Andrea Romiti, candidato del centrodestra. A Prato confermato il sindaco uscente Biffoni (Pd). Storica vittoria del centrodestra a Piombino.

In Emilia Romagna il Partito democratico perde Ferrara e Forlì. La prima, storica roccaforte della sinistra, passa al centrodestra dopo 70 anni. Il candidato leghista Alan Fabbri è stato eletto sindaco con il 56,77% dei voti. Il candidato di centrosinistra Aldo Modonesi prende invece il 43,23% dei voti. A Forlì Gian Luca Zattini, civico sostenuto dalle liste di centrodestra ha confermato il vantaggio del primo turno, diventando sindaco con il 52%.

Enzo Lattuca, candidato per il centrosinistra, è il nuovo primo cittadino di Cesena. A scrutinio completato si attesta al 55,74%, contro il 44,26% del suo avversario per il centrodestra Andrea Rossi. A Reggio Emilia il sindaco Pd Luca Vecchi (che come Fabbri si era fermato a pochi passi dalla vittoria al primo turno) ha centrato una conferma mai in discussione, con un consenso pari 63%.

Centrosinistra anche a Rovigo con Edoardo Gaffeo eletto con il 50,94% dei voti. Monica Gambardella, candidata del centrodestra, ha ottenuto il 49,06% dei voti.

A Cremona Gianluca Galimberti del centrosinistra vince il ballottaggio e si riconferma sindaco. Sconfitto il candidato del centrodestra Carlo Malvezzi. Dopo la vittoria alle regionali di Alberto Cirio, in Piemonte si è tornati al voto anche a Biella, Verbania e Vercelli. Nel primo capoluogo il centrodestra ha vinto il ballottaggio contro le liste civiche e ha strappato il sindaco di Biella al centrosinistra. Claudio Corradino ha ottenuto il 50,98% dei voti.

A Vercelli Corsaro ha sconfitto Maura Forte del centrosinistra. Infine a Verbaniaconfermata sindaco Silvia Marchionini del centrosinistra. Sconfitto Giandomenico Albertella del centrodestra.

