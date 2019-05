Comunali: Sicilia; affluenza finale 43,60%, calo 15,37%. Spoglio in corso nei seggi dei 5 comunI

PALERMO, 12 MAGGIO - E' stata del 43,60%, con un calo del 15,37% rispetto al primo turno, l'affluenza definitiva nei seggi dei cinque comuni (Caltanissetta, Gela, Castelvetrano, Mazara del Vallo e Monreale) al voto per i ballottaggi in Sicilia: alle urne si sono recati 98.783 elettori sui 226.546 aventi diritto. E' in corso lo spoglio delle schede.



Il crollo maggiore di affluenza si registra a Gela (Cl), con il 40,49% rispetto al 58,41% del primo turno: -17,93%. A Monreale (Pa) -17,45%: dal 59,17% al 41,72%. A Mazara del Vallo (Tp) ha votato il 16,25% in meno degli aventi diritto rispetto al primo turno: 48,78 contro il 65,02%. Il 13,89% in meno a Caltanissetta, dove l'affluenza è pari al 42,64 a fronte del 56,52% del 28 aprile. A Castelvetrano (Tp) il risultato finale è del 47,01%, -8,60% (55,61% al primo turno).