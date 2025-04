Comune di Botricello, nessun aumento per la tassa sui rifiuti

Nessun aumento per i cittadini che dovranno pagare la tassa sui rifiuti 2025.

Il Consiglio Comunale di Botricello ha approvato le tariffe per il Piano Economico Finanziario 2025, riuscendo a contenere gli aumenti nonostante, a livello nazionale, è forte l’allarme per la difficoltà a contenere i costi del servizio.

Nello specifico, le tariffe approvate prevedono addirittura una riduzione per i nuclei familiari più numerosi, con riduzione massima di 4,71 euro, mentre per i nuclei familiari più piccoli si registra una conferma con aumenti ridotti al massimo a 2,66 euro, per una riduzione media pari al 6,36%.

Ridotta la tassa anche per attività commerciali, imprenditoriali e per gli uffici, dal momento che le tariffe saranno diminuite del 3,79%.

“Si tratta di un importante risultato – ha evidenziato il Sindaco Saverio Simone Puccio – tenendo conto che, a livello nazionale, si discute in maniera preoccupata dell’aumento vertiginoso delle spese per i rifiuti.

Grazie al lavoro dell’Ufficio Tributi, invece, siamo riusciti a contenere le spese e a mantenere pressocché invariate le tariffe dei rifiuti, fino a raggiungere persino una riduzione per la quasi totalità dei cittadini”.

Il Vicesindaco con delega al Bilancio, Giovanna Puccio, ha dichiarato: “Sono dati che esprimono la volontà di questa Amministrazione di salvaguardare tutte le categorie di contribuenti garantendo la copertura complessiva dei costi del servizio e puntando a livelli maggiori di raccolta differenziata attraverso controlli mirati e alla definizione di un servizio a misura dei cittadini”.

Il Sindaco Puccio ha aggiunto: “Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti.

Quest’anno siamo riusciti a diminuire sia l’Imu che la tassa dei rifiuti, mentre abbiamo completamente abolito i pagamenti per le coppie che devono effettuare le promesse o i matrimoni.

Si tratta di una scelta importante, gesti concreti che vanno incontro alle esigenze della popolazione nonostante le congiunture economiche che mettono in difficoltà tutti i Comuni italiani”.