Comune di Marcellinara e Randstad: “Recruiting day” per avvicinare domanda e offerta di lavoro

Mercoledì 16 novembre, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, presso la Sala Consiliare “Rosario Livatino” del Comune di Marcellinara

Il Comune di Marcellinara, al fine di avvicinare domanda e offerta di lavoro, creando opportunità di contatto per i lavoratori che intendono ricercare una nuova occupazione e per i disoccupati che intendono reinserirsi nel mondo del lavoro, ha accolto positivamente la proposta di Randstad, multinazionale olandese attiva dal 1960 nella ricerca, selezione, formazione di risorse umane e somministrazione di lavoro, per l’organizzazione di un “Recruiting day” per tutta l’area dell’Istmo.

L’iniziativa si terrà mercoledì 16 novembre, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, presso la Sala Consiliare “Rosario Livatino” del Comune di Marcellinara.

“Stiamo attraversando un momento delicato e difficile dal punto di vista sociale ed economico – ha dichiarato il Sindaco Vittorio Scerbo – e bisogna, con ogni energia, agire affinché la politica regionale e nazionale mettano seriamente al centro della loro azione il problema lavoro, perché dal lavoro passa la dignità delle persone. Come Amministrazione comunale – ha proseguito il Sindaco Vittorio Scerbo – promuoviamo questo incontro per nuove politiche attive nel dialogo tra istituzioni, mondo della scuola e dell’università, imprese”.

“Si tratta di un’importante opportunità – ha evidenziato il Presidente del Consiglio Comunale Saverio Gariano - per conoscere le richieste di professionalità specifiche sul territorio, nonché le opportunità lavorative e formative; un utile momento informativo per muoversi con consapevolezza e maggiori strumenti di comprensione nel difficile mondo del lavoro. Il Comune di Marcellinara – ha concluso il Presidente del Consiglio Comunale Saverio Gariano - fa la sua parte e inizia un percorso che andrà a sviluppare un raccordo diretto tra aziende operanti sul territorio, lavoratori e disoccupati”.

Gli specialisti di Randstad saranno a disposizione dei cittadini in cerca di opportunità di lavoro per consigliare, guidare e proporre possibili soluzioni alle istanze che saranno proposte.