Comune di Marcellinara: ottenuto il finanziamento per la realizzazione dell’asilo nido con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

MARCELLINARA 31 OTT. -- Il Sindaco Vittorio Scerbo: “Un grande risultato che fa crescere ancora di più Marcellinara, per una comunità a misura di bambino”

Il Comune di Marcellinara è stato ammesso al finanziamento per la realizzazione di una nuova struttura da destinare ad asilo nido, a seguito dell’avviso del Ministero dell’Istruzione, volto a far crescere l’offerta di servizi educativi, attraverso i fondi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, Missione 4 – Istruzione e Ricerca.

Con lo scioglimento delle riserve per l’avviso pubblico Asili nido e scuole infanzia, infatti, a seguito dei chiarimenti e delle integrazioni trasmesse, il Comune di Marcellinara ha ottenuto un finanziamento pari a 1milione e 112mila euro, così come comunicato ufficialmente dalla Direzione Generale dell’Unità di Missione per il PNRR del Ministero dell’Istruzione.

“E’ un grande risultato – ha dichiarato con soddisfazione il Sindaco Vittorio Scerbo – che fa crescere e dà risalto ancora di più a Marcellinara, facilitando anche la creazione di un positivo indotto sociale ed economico. Stiamo segnando la strada per il futuro della nostra comunità – ha evidenziato il Sindaco Vittorio Scerbo – perché potenziare l’offerta dei servizi educativi per la fascia 0-3 anni significa invertire quella tendenza negativa che pone la Calabria, purtroppo, all’ultimo posto per la copertura dei posti disponibili per la prima infanzia. Marcellinara – ha proseguito il Sindaco Vittorio Scerbo – dà il suo contributo per migliorare un servizio che, al momento, non esiste sul territorio, e che può essere di aiuto alle famiglie marcellinaresi e non solo, permettendo di conciliari i ritmi della vita lavorativa con quelli familiari. L’area in cui andrà a sorgere il nuovo asilo nido – ha concluso il Sindaco Vittorio Scerbo – grazie anche all’azione progettuale proposta sulle altre misure del PNRR da parte dell’Amministrazione Comunale, andrà a creare un polo esclusivo destinato alla fascia prescolare ed alle loro famiglie, per una comunità realmente a misura di bambino”.

Saranno 36 i posti disponibili dell’asilo nido comunale, che saranno sufficienti per garantirne l’attrattiva nel territorio di riferimento e il soddisfacimento dei bisogni delle famiglie, tenuto conto che, nell’ultimo triennio, le nuove nascite hanno mostrato un andamento costante e positivo. Nel luglio scorso, il Comune di Marcellinara ha ottenuto oltre 15mila euro di fondi ministeriali proprio per potenziare i servizi educativi per l’infanzia.

L’idea progettuale per la realizzazione della nuova struttura destinata ad asilo nido in Via Nicholas Green, elaborata dall’Arch.Lorella Notaro, responsabile dell’ufficio tecnico comunale, e dall’Arch. Gioacchino Miriello, prevede la costruzione dell’immobile nell’area adiacente l’attuale Scuola dell’Infanzia.

Nella proposta progettuale lo spazio è stato reso funzionale alle esigenze di un servizio particolare come quello rivolto ai bambini fino a 3 anni, suddiviso in aree per le attività ludiche, collettive, ricreative e di riposo, con la previsione di specifici locali tecnici, per gli addetti e per la preparazione dei pasti, con una superficie complessiva di circa 500 metri quadri.